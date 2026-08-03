El S&P 500 se recupera tras una temporada de resultados que supera las expectativas de los inversores

La temporada de resultados del segundo trimestre de 2026 está superando con creces las expectativas de Wall Street, lo que pone de manifiesto la excepcional fortaleza de las empresas estadounidenses. La mayoría de las compañías no solo están superando las previsiones de los analistas, sino que también están impulsando revisiones al alza de las estimaciones de beneficios para todo el S&P 500. Si la tendencia actual se mantiene durante el resto de la temporada de presentación de resultados, los datos de FactSet sugieren que las empresas estadounidenses podrían registrar su mayor crecimiento de beneficios desde finales de 2021.

El 86% de las empresas del S&P 500 han reportado beneficios por acción (BPA) superiores a las expectativas de los analistas, mientras que el 77% ha superado las previsiones de ingresos.

La tasa de crecimiento de los beneficios combinados para el S&P 500 en el segundo trimestre de 2026 se sitúa actualmente en el 47,4% interanual, lo que representaría el mayor crecimiento de beneficios desde el cuarto trimestre de 2021 (91,6%).

A 30 de junio, el mercado esperaba un crecimiento de las ganancias de tan solo el 23,2% interanual, lo que significa que las estimaciones casi se han duplicado durante la temporada de resultados.

Nueve de los once sectores del S&P 500 han experimentado revisiones al alza en sus beneficios, impulsadas por resultados mejores de lo esperado y revisiones positivas en las estimaciones de BPA.

De cara al tercer trimestre, 34 empresas del S&P 500 han emitido previsiones positivas de beneficio por acción (BPA), mientras que solo 20 han publicado previsiones negativas. Actualmente, el S&P 500 cotiza a una relación precio/beneficio (P/E) a 12 meses vista de 19,6, por debajo de su promedio de 5 años de 19,9, pero ligeramente por encima de su promedio de 10 años de 19,0.

S&P 500 (gráfico con velas de un día)

En cuanto al índice S&P 500, recientemente encontró soporte cerca de los 7.300 puntos y retomó su tendencia alcista, superando con contundencia los 7.600 puntos. El repunte se ha extendido por tercera sesión consecutiva, dejando al índice aproximadamente 80 puntos por debajo de su máximo histórico.

Fuente: xStation5

Amazon y Alphabet representan una gran parte del crecimiento de los beneficios del S&P 500.

Una de las principales conclusiones de esta temporada de resultados es la enorme influencia de las mayores empresas tecnológicas en el crecimiento general de los beneficios del S&P 500. Si bien las ganancias han mejorado en la mayoría de los sectores de la economía, Amazon y Alphabet, por sí solas, representan una parte sustancial del aumento en las expectativas de beneficios agregados. Esto subraya cómo el desempeño de tan solo un puñado de megacapitalizaciones continúa determinando el panorama general de la rentabilidad corporativa estadounidense.

Durante la última semana, la tasa de crecimiento proyectada de los beneficios del segundo trimestre para el S&P 500 aumentó del 38,0% al 47,4% interanual.

Amazon fue el principal contribuyente a esta revisión al alza tras reportar un BPA (beneficio por acción) de 55,75 dólares, muy por encima de la estimación de consenso de 1,82 dólares.

Según FactSet, Amazon representó aproximadamente el 76% del aumento en el crecimiento proyectado de los beneficios del S&P 500 durante la última semana.

Este resultado excepcional se debió en gran medida a un beneficio extraordinario antes de impuestos de 53.400 millones de dólares, relacionada principalmente con su inversión en Anthropic.

FactSet incluyó este resultado porque la gran mayoría de los analistas también basaron sus pronósticos en el BPA GAAP, lo que garantiza la coherencia con las estimaciones de consenso.

Alphabet sigue siendo el principal contribuyente al crecimiento de los beneficios del S&P 500 en el segundo trimestre, mientras que Amazon ascendió al segundo lugar tras la publicación de sus resultados.

Excluyendo a Alphabet y Amazon, la tasa de crecimiento de ganancias proyectada para el S&P 500 caería del 47,4% al 28,8% interanual.

Incluso sin estas dos compañías, el índice seguiría encaminado a su segundo trimestre consecutivo de crecimiento de beneficios superior al 20% y a su séptimo trimestre consecutivo de crecimiento de beneficios de dos dígitos.

Las empresas con mayor presencia internacional están registrando un mayor crecimiento de sus beneficios

A pesar de la continua fortaleza del dólar estadounidense, las empresas que generan la mayor parte de sus ingresos fuera de Estados Unidos están registrando un crecimiento de ingresos y beneficios considerablemente mayor que las empresas centradas principalmente en el mercado nacional. Los datos de FactSet sugieren que la exposición global no ha afectado negativamente el desempeño corporativo, sino que, por el contrario, se ha convertido en uno de los principales impulsores de esta temporada de resultados.

Las empresas que generan más del 50% de sus ingresos fuera de EE. UU. registran un crecimiento de beneficios del 74,7% interanual, en comparación con el 35,5% de las empresas que generan la mayor parte de sus ventas en el mercado nacional.

El mismo patrón se observa en el crecimiento de los ingresos: las empresas con presencia internacional registran un crecimiento del 20,5% frente al 12,0% de las empresas centradas en el mercado nacional.

La tasa de crecimiento promedio de los beneficios del S&P 500 en el segundo trimestre de 2026 se sitúa actualmente en el 47,4% interanual.

Alphabet, Exxon Mobil y Chevron son las tres empresas que más contribuyen al sólido desempeño de las ganancias de las compañías con presencia internacional.

Excluyendo a estas tres compañías, el crecimiento proyectado de los beneficios para las empresas con presencia internacional disminuiría del 74,7% al 27,5%, mientras que el crecimiento de los ingresos caería del 20,5% al ​​16,0%.

Los datos indican que esta temporada de resultados sigue estando impulsada en gran medida por las mayores corporaciones globales con operaciones sustanciales fuera de los Estados Unidos.

Fuente: FactSet