¿El sector defensa mantendrá a flote a las bolsas europeas? ❓

Los índices europeos muestran un desempeño relativamente débil al inicio de la segunda fase de la sesión del jueves. El DAX alemán sube apenas 0,02%, mientras que el CAC 40 francés cae 0,23% y el FTSE 100 británico retrocede 0,15%. El W20 polaco destaca negativamente, con una caída cercana al 2%. Los mercados esperan los datos de solicitudes semanales de desempleo en EE. UU., así como el informe laboral estadounidense del viernes. A nivel sectorial, la industria de defensa sobresale hoy, impulsada por los comentarios de Donald Trump sobre un mayor gasto en armamento.

Cotizaciones actuales de los principales contratos

Fuente: xStation



Volatilidad actual en el mercado europeo

Fuente: xStation

Durante la sesión del jueves, el DAX continuó su tendencia alcista y rompió la barrera de 24.780 puntos, que había sido la principal resistencia en 2025. Además, el impulso alcista actual logró situar al contrato por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 días (curva azul) y 100 días (curva púrpura), lo que, desde una perspectiva técnica, señala una tendencia alcista de corto plazo. Mientras el DE40 se mantenga por encima de estos soportes, el sesgo favorable debería continuar.

Fuente: xStation

Noticias corporativas clave

Durante la sesión de hoy, las acciones del sector defensa volvieron a destacar luego de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, pidiera un aumento del gasto en defensa. Leonardo (LDO.IT) lideró el índice FTSE MIB de Italia, con una subida cercana al 3%.

Fuente: xStation

Vallourec (VK.FR) lanzó un programa de recompra de acciones por 200 millones de euros, vigente hasta el 30 de junio de 2026, para cubrir parte de los warrants de suscripción (BSA) y limitar la dilución, además de atender planes de incentivos para empleados. La compañía también planea pagar un dividendo extraordinario interino en el 3T de 2026, compuesto por aproximadamente 300 millones de euros provenientes de la venta de BSA y entre 80% y 100% del flujo de caja generado en 2025 no destinado a recompras. El retorno total al accionista se estima en al menos 500 millones de euros en 2026, sin dividendo anual propuesto para 2025 debido a este pago. La estrategia es coherente con su política de capital (apalancamiento ±0,5x deuda neta/EBITDA y liquidez superior a 1.000 millones de euros). El CEO Philippe Guillemot subrayó que este paso busca posicionar a la compañía como una de las más amigables con el accionista del sector.

Associated British Foods (ABF.UK) advirtió que el beneficio operativo y el beneficio por acción (BPA) del ejercicio fiscal estarán por debajo de lo esperado debido a ventas más débiles en Primark y resultados mixtos en la división de alimentos. Las acciones llegaron a caer hasta 12%, marcando mínimos de 9 meses.

Fuente: xStation



