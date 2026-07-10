El yen se fortaleció el viernes tras el anuncio de la ministra de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, de que el Gobierno pretende incentivar a los fondos de pensiones, incluido el GPIF, para que aumenten sus inversiones en activos financieros nacionales, una medida que muchos analistas consideran potencialmente más eficaz para respaldar la divisa que una intervención directa en el mercado. La reacción fue un fuerte, aunque por ahora breve, retroceso del par USD/JPY desde niveles superiores a 162 hasta 161,29, lo que representa un movimiento de casi el 0,7%.

El yen repunta

La principal pregunta que se hacen los operadores es: ¿logrará realmente el Gobierno provocar un cambio estructural en la asignación de activos del GPIF, o se trata simplemente de una intervención verbal sin acciones concretas? La reacción de hoy puede calificarse como una respuesta impulsiva o knee-jerk reaction, lo que pone de manifiesto que la continuidad de las compras de yenes requiere un compromiso tangible y no solo declaraciones. Desde 2020, el GPIF ha mantenido una distribución simétrica del 50/50 entre activos nacionales y extranjeros y, tan recientemente como en marzo de 2025, el fondo confirmó que no tiene previsto modificar esta estructura hasta 2030, lo que refleja una importante inercia institucional.

Los inversores necesitan ver medidas concretas, y no solo palabras, para que se revierta la tendencia de debilitamiento del yen. Entre ellas se incluyen subidas más agresivas de los tipos de interés por parte del Banco de Japón, una reducción del déficit fiscal y un cambio real en la asignación de activos del GPIF. Esto no cambia el hecho de que incluso un ligero «cambio estructural» en dicha asignación tendría un enorme impacto debido al tamaño del fondo, al tiempo que respaldaría la divisa, el mercado de bonos y la renta variable. La historia demuestra, sin embargo, que el GPIF ya ha llevado a cabo cambios radicales en su cartera (por ejemplo, en 2014 redujo el peso de los bonos nacionales del 60 % al 35 %, al tiempo que aumentó su exposición a la renta variable), por lo que un cambio de estrategia no es un escenario irreal. No obstante, requeriría una decisión formal del consejo de administración del fondo, y no simplemente un comentario de la ministra.

Kumiharu Shigehara, ex economista jefe del Banco de Japón, aporta una perspectiva diferente al debate al advertir de que un yen débil no es una fortaleza, sino una señal de alarma. Los salarios reales en Japón llevan cuatro años consecutivos cayendo y los beneficios de la depreciación recaen principalmente en los exportadores y los propietarios de activos, mientras que los hogares soportan el encarecimiento de la energía y los alimentos importados. En su opinión, un fortalecimiento sostenido del yen requiere credibilidad fiscal, normalización de la política monetaria y crecimiento de la productividad, no simplemente retórica o intervenciones puntuales.

Cotización del dólar-yen japonés

El gráfico diario del USD/JPY muestra una clara tendencia alcista de largo plazo que permanece vigente desde noviembre de 2025, con el precio manteniéndose de forma constante por encima de las tres medias móviles exponenciales (EMA de 50, 100 y 200 periodos), lo que confirma la solidez de la tendencia.

Resistencia de corto plazo: 162,825, máximo alcanzado en las últimas sesiones, desde donde el precio acaba de retroceder tras conocerse las noticias sobre el GPIF.

Resistencia de largo plazo: 164,000, que constituye el siguiente objetivo si la tendencia alcista continúa.

Soporte clave: 160,520, antigua zona de resistencia entre marzo y abril de 2026 que ahora actúa como soporte estructural y coincide con la EMA de 50 periodos (160,65).

La reacción del mercado a los comentarios de Katayama muestra un patrón típico de «vender con el rumor» tras un fuerte repunte. El precio está poniendo a prueba la resistencia situada en 162,825 y está siendo rechazado hacia la zona de soporte formada por la EMA de 50 periodos y el nivel de 160,520. No obstante, este movimiento aún no ha alterado la tendencia alcista principal, caracterizada por una sucesión de mínimos crecientes desde noviembre.

Fuente : Plataforma de XTB

¿El movimiento del yen es sostenible?

La respuesta es: probablemente no a corto plazo, a menos que el GPIF tome una decisión formal de modificar su asignación estratégica. Las diferencias fundamentales en los tipos de interés entre Estados Unidos y Japón, las tensiones geopolíticas en torno a Irán y el creciente déficit fiscal de Japón son factores estructurales que siguen afectando al yen, independientemente de las declaraciones gubernamentales. Hasta que no se observen medidas concretas —una revisión genuina de la asignación del GPIF, una postura más restrictiva del Banco de Japón o avances en la consolidación fiscal—, el fortalecimiento de hoy del yen puede interpretarse como una corrección técnica dentro de la tendencia alcista del USD/JPY, en lugar de una reversión de dicha tendencia. Sin embargo, si se produjera un cambio real, la dirección de la tendencia podría desarrollarse con gran rapidez, dado que los inversores llevan tiempo acostumbrados a la debilidad táctica del yen frente al dólar estadounidense.