El yen japonés se dispara por tercer día consecutivo

El yen es la moneda más fuerte del G10 por tercer día consecutivo, con una subida del 0,5 % frente al dólar y del 0,35 % frente al euro. La divisa japonesa se ve respaldada tanto por las señales restrictivas del Banco de Japón como por la debilidad acumulada del dólar ante el cierre del gobierno estadounidense.

El USD/JPY cae por debajo de la media móvil exponencial de 100 días (EMA100, morado oscuro), deteniéndose justo por encima del nivel psicológico de 147.000, que coincide con el retroceso de Fibonacci del 38,2% de la consolidación desde agosto. Un movimiento por debajo de 146.600 podría abrir la puerta a una nueva tendencia bajista, en consonancia con la creciente divergencia política entre Japón y EE. UU.

¿Qué factores influyen en el dólar-yen japonés?