El yen japonés se dispara por tercer día consecutivo

El yen es la moneda más fuerte del G10 por tercer día consecutivo, con una subida del 0,5 % frente al dólar y del 0,35 % frente al euro. La divisa japonesa se ve respaldada tanto por las señales restrictivas del Banco de Japón como por la debilidad acumulada del dólar ante el cierre del gobierno estadounidense.
El USD/JPY cae por debajo de la media móvil exponencial de 100 días (EMA100, morado oscuro), deteniéndose justo por encima del nivel psicológico de 147.000, que coincide con el retroceso de Fibonacci del 38,2% de la consolidación desde agosto. Un movimiento por debajo de 146.600 podría abrir la puerta a una nueva tendencia bajista, en consonancia con la creciente divergencia política entre Japón y EE. UU.
¿Qué factores influyen en el dólar-yen japonés?
El cierre del gobierno estadounidense está reavivando el atractivo del yen como moneda refugio. El Congreso no logró aprobar el proyecto de ley de gastos antes de la medianoche, dejando al gobierno federal sin presupuesto para el nuevo año fiscal.
La falta de acuerdo ha provocado el primer cierre desde 2018, suspendiendo las operaciones de la mayoría de las agencias federales, bloqueando los servicios públicos y provocando despidos (temporales o permanentes). Por un lado, el mercado lo percibe como parte de una maniobra política de cara a las elecciones al Congreso de 2026, pero la parálisis actual podría prolongarse debido a las profundas divisiones entre demócratas y republicanos sobre el gasto en salud.
El PMI manufacturero de Japón superó ligeramente las expectativas (48,5 frente al consenso de Bloomberg de 48,4, anterior de 49,7), pero aun así indicó la mayor caída de la producción en seis meses.
Mientras tanto, la encuesta "Tankan" del Banco de Japón mostró una mejora en la confianza entre los fabricantes por segundo trimestre consecutivo, especialmente en los sectores de la cerámica y la construcción naval. Este mayor optimismo podría marcar el inicio de un repunte una vez que el comercio mundial se estabilice, y los datos se interpretaron como un nuevo argumento a favor de las subidas de tipos en Japón.
Las actas de la reunión del Banco de Japón revelan un tono cada vez más agresivo entre los responsables de la política monetaria. El regreso de las subidas de tipos fue ampliamente debatido en la reunión de septiembre. Las actas, junto con datos recientes, impulsaron a los mercados a elevar la probabilidad implícita de una subida de 25 puntos básicos en octubre al 62%.
