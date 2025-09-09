Leer más

El yen sube tras el anunció del Banco de Japón 🏛️

05:55 9 de septiembre de 2025

El yen japonés se ha apreciado significativamente en los últimos 20 minutos después de que el Banco de Japón anunciara la posibilidad de una nueva subida de tipos de interés este año, a pesar de la incertidumbre política tras la dimisión del primer ministro Ishiba. En la reunión del 19 de septiembre, es probable que el tipo se mantenga sin cambios en el 0,5%, y que se tomen nuevas decisiones en el último trimestre del año. La base de la subida son los sólidos datos económicos: el aumento de los beneficios empresariales, un mercado laboral ajustado y el mayor crecimiento salarial en años, junto con una disminución de los riesgos gracias al acuerdo comercial con EE. UU.

A pesar de la mayor probabilidad de una postura restrictiva, el mercado de swaps sigue descontando que una subida completa de 25 puntos básicos podría no producirse hasta enero de 2026.

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil
 

De hecho, el mercado ha comenzado a descontar subidas más rápidas de los tipos de interés tras los anuncios de hoy. El gráfico compara la trayectoria implícita de los tipos de interés de ayer y de hoy.

Fuente: Bloomberg Financial LP

Cotización del USD/JPY

 


Fuente : Plataforma de XTB

 

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

10.09.2025
21:02

La inflación del IPP sugiere recortes significativos. Drones rusos sobre Polonia

Alzas en Wall Street: récords históricos impulsados por Oracle y expectativas de la Fed Wall Street en máximos históricos Las...

 19:32

NIO capta 1.000 millones USD y sus acciones caen un 10% por dilución

El fabricante chino de vehículos eléctricos NIO anunció una colocación de acciones por aproximadamente 1.000 millones de dólares,...

 19:30

📣Previa de reunión del BCE

El BCE regresa de su receso de verano para una reunión de decisión de tipos de interés. Dada la sólida situación económica...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo