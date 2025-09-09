El yen sube tras el anunció del Banco de Japón 🏛️

El yen japonés se ha apreciado significativamente en los últimos 20 minutos después de que el Banco de Japón anunciara la posibilidad de una nueva subida de tipos de interés este año, a pesar de la incertidumbre política tras la dimisión del primer ministro Ishiba. En la reunión del 19 de septiembre, es probable que el tipo se mantenga sin cambios en el 0,5%, y que se tomen nuevas decisiones en el último trimestre del año. La base de la subida son los sólidos datos económicos: el aumento de los beneficios empresariales, un mercado laboral ajustado y el mayor crecimiento salarial en años, junto con una disminución de los riesgos gracias al acuerdo comercial con EE. UU.
A pesar de la mayor probabilidad de una postura restrictiva, el mercado de swaps sigue descontando que una subida completa de 25 puntos básicos podría no producirse hasta enero de 2026.
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil
De hecho, el mercado ha comenzado a descontar subidas más rápidas de los tipos de interés tras los anuncios de hoy. El gráfico compara la trayectoria implícita de los tipos de interés de ayer y de hoy.
Fuente: Bloomberg Financial LP
Cotización del USD/JPY
Fuente : Plataforma de XTB
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "