Encuesta de la Fed de Nueva York señala repunte inflacionario en EE.UU. y el EURUSD en 1,157

El aumento en las expectativas de inflación vuelve a posicionarse como un riesgo macro clave, impulsado principalmente por los shocks energéticos vinculados a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Los datos de la encuesta de la Fed de Nueva York refuerzan un patrón conocido: las expectativas de corto plazo reaccionan con fuerza a los shocks, mientras que la credibilidad inflacionaria de largo plazo se mantiene estable — por ahora.

Las expectativas de inflación a un año en la encuesta de marzo subieron a 3,4% , frente a 3,5% esperado y desde 3,0% previo , regresando a niveles observados en diciembre.

en la encuesta de marzo subieron a , frente a y desde , regresando a niveles observados en diciembre. Las expectativas a tres años aumentaron ligeramente a 3,1% desde 3,0% , mientras que las expectativas a cinco años se mantuvieron sin cambios en 3,0% .

aumentaron ligeramente a desde , mientras que las expectativas a se mantuvieron sin cambios en . El mensaje general es que los temores inflacionarios de corto plazo se han intensificado claramente, pero las expectativas de largo plazo siguen relativamente ancladas. El principal motor de este movimiento fue la energía .

. Las expectativas de aumento en los precios de la gasolina saltaron a 9,4% interanual , aumentando 5,3 puntos porcentuales mensual , el nivel más alto desde marzo de 2022, lo que refleja la fuerte reacción de los consumidores ante shocks energéticos.

, aumentando , el nivel más alto desde marzo de 2022, lo que refleja la fuerte reacción de los consumidores ante shocks energéticos. La relación con la inflación general es directa, ya que mayores costos de combustibles se trasladan rápidamente a las expectativas inflacionarias.

Todas las métricas de inflación se mantienen por encima del objetivo del 2% de la Fed , lo que sugiere que el proceso de desinflación aún no ha finalizado, aunque la inflación ya no está acelerándose en todas las categorías.

, lo que sugiere que el proceso de desinflación aún no ha finalizado, aunque la inflación ya no está acelerándose en todas las categorías. Las tensiones geopolíticas y los aranceles están dificultando el retorno hacia el objetivo.

John Williams mantuvo un tono relativamente calmado pese a los datos más elevados de la encuesta. Señaló que la política monetaria está “bien posicionada”, lo que indica que la Fed no está dispuesta a reaccionar de forma automática ante un solo shock inflacionario.

mantuvo un tono relativamente calmado pese a los datos más elevados de la encuesta. Señaló que la política monetaria está “bien posicionada”, lo que indica que la Fed no está dispuesta a reaccionar de forma automática ante un solo shock inflacionario. También indicó que la inflación general podría situarse en torno a 2,75% en 2026 , con mayor presión hacia mediados de año.

, con mayor presión hacia mediados de año. La tasa de política actual se mantiene en el rango de 3,5% a 3,75% , y la Fed continúa señalando un solo recorte este año.

, y la Fed continúa señalando un solo recorte este año. Desde una perspectiva macro, esto se asemeja más a un shock inflacionario de oferta que a un sobrecalentamiento de la demanda.

que a un sobrecalentamiento de la demanda. El problema inmediato no es el consumo excesivo, sino la transmisión de mayores precios energéticos.

La cuestión clave es si este fenómeno será temporal o si comenzará a generar efectos de segunda ronda en precios y salarios.

La encuesta también mostró un deterioro en el entorno del consumidor. Los hogares se volvieron más pesimistas respecto a su situación financiera actual y futura.

Las expectativas de desempleo a un año subieron a su nivel más alto desde abril de 2025, lo que sugiere que el mercado laboral aún no se debilita de forma significativa, pero el sentimiento comienza a deteriorarse.

Para los mercados, este informe refuerza la narrativa de “tasas más altas por más tiempo”, especialmente si la presión energética se mantiene elevada. Al mismo tiempo, la estabilidad en las expectativas de largo plazo reduce el riesgo de un ajuste agresivo en las expectativas de política monetaria. En otras palabras, los datos son incómodos para la Fed, pero aún no lo suficientemente alarmantes como para forzar un cambio inmediato en la política.



Fuente: xStation