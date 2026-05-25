El oro sube 1,21% hoy, acercándose a la zona de 4.560 USD por onza. El movimiento está impulsado principalmente por un dólar estadounidense más débil, con el índice USDIDX cayendo un 0,30% hasta 98,93, junto con las esperanzas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que podría conducir a la apertura del Estrecho de Ormuz.

Paradójicamente, el oro no está subiendo hoy como activo refugio clásico, sino que se beneficia de la menor presión inflacionaria procedente del crudo, con el Brent cayendo un 5,35%. Un petróleo más barato reduce las expectativas de inflación, lo que retrasa la perspectiva de subidas de tipos y, por tanto, apoya el precio del metal.

Análisis técnico del oro

En el gráfico diario, la situación técnica del oro sigue siendo mixta y, en general, desfavorable para los alcistas. El precio cotiza por debajo de dos medias móviles clave:

la EMA de 100 días (línea morada)

la EMA de 50 días (línea azul)

Ambas señalan tendencias bajistas a corto y medio plazo.

Por otro lado, el precio se mantiene por encima de la EMA de 200 días (línea dorada), lo que podría indicar que, a largo plazo, los alcistas aún conservan el control.

Las Bandas de Bollinger se extienden desde 4.488 USD en la parte inferior hasta 4.745 USD en la superior, con un punto medio en 4.617 USD. El precio se mueve actualmente cerca de la banda inferior, lo que puede sugerir condiciones de sobreventa local.

El RSI(14) se sitúa en 44,5, dentro de la zona neutral y ligeramente por debajo del nivel 50, sin mostrar señales de sobrecompra.

Niveles clave para el oro

Primer soporte: banda inferior de Bollinger en 4.488 USD

Segundo soporte: mínimo local de mayo de 2026 en torno a 4.432 USD

Al alza:

Primera resistencia: zona 4.617–4.646 USD , donde coinciden la banda media de Bollinger y la EMA de 100 días

Segunda resistencia: zona 4.675–4.688 USD, donde se solapa la EMA de 50 días con la anterior zona de consolidación

La tendencia actual puede describirse como lateral con sesgo bajista. Tras el máximo de 5.200 USD alcanzado en febrero de 2026, el precio del oro lleva más de diez semanas consolidando dentro de un rango aproximado de 4.400–4.800 USD, cayendo de forma sistemática por debajo de medias móviles sucesivas.