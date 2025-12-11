Estados Unidos: solicitudes de desempleo sorprenden al alza y presionan al EUR/USD

- Las solicitudes de desempleo superan expectativas, reflejando un enfriamiento laboral más rápido, pero el EUR/USD apenas reacciona y se mantiene bajo ligera presión.
Solicitudes iniciales de desempleo (EE. UU.): 236.000 (Previsión: 220.000, Anterior: 191.000, Revisado: 192.000)
- Solicitudes continuas de desempleo (EE. UU.): 1,838 millones (Previsión: 1,938 millones, Anterior: 1,939 millones, Revisado: 1,937 millones)
Balanza comercial de EE. UU.: –USD 52.800 millones (Previsión: –63.100 millones, Anterior: –59.600 millones, Revisado: –59.300 millones)
El EUR/USD se debilita ligeramente pese al informe de solicitudes de desempleo más débil de lo esperado.
