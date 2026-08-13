¿Están los inversores minoristas volviendo al oro?

El oro (GOLD) vuelve a atraer capital después de varios meses marcados por fuertes correcciones, volatilidad y dudas sobre la política monetaria de Estados Unidos. Los flujos de los ETF respaldados físicamente por el metal muestran que los inversores comenzaron a reconstruir posiciones durante julio, precisamente después de que el precio encontrara apoyo alrededor de los US$4.000 por onza. La pregunta es si esto significa que los inversores minoristas están regresando al oro.

Los flujos hacia ETF reflejan demanda financiera y facilitan el acceso del inversor particular al metal, pero también incluyen posiciones de fondos, gestores patrimoniales e instituciones. Por tanto, no permiten atribuir todo el movimiento exclusivamente al pequeño inversor. Lo que sí puede afirmarse es que el apetito financiero por el oro ha comenzado a recuperarse.

Los ETF de oro vuelven a recibir dinero

Fuente: Bloomberg, Company Filings, ICE Benchmark Administration, World Gold Council.

Según el World Gold Council, los ETF globales respaldados por oro registraron entradas netas de US$3.000 millones durante julio, poniendo fin a dos meses consecutivos de salidas. Las tenencias aumentaron en 23 toneladas hasta 4.068 toneladas, mientras los activos bajo gestión crecieron un 1% hasta aproximadamente US$530.000 millones.

El volumen total todavía permanece por debajo del máximo histórico de 4.176 toneladas, alcanzado el 27 de febrero de 2026, pero el cambio de dirección resulta relevante porque llegó después de varios meses de retroceso del precio. En lo que va de 2026, los ETF globales acumulan aproximadamente US$11.000 millones de entradas, equivalentes a un incremento de 39 toneladas.

Europa aportó aproximadamente US$2.000 millones en julio, convirtiéndose en la región con mayor entrada de capital y registrando su segundo mejor mes del año. Reino Unido sumó alrededor de US$875 millones y Suiza aproximadamente US$657 millones. Ambos mercados acumulan ya más de US$2.000 millones de entradas durante 2026.

El comportamiento sugiere que algunos inversores europeos aprovecharon la corrección anterior para reconstruir exposición. El patrón ya se había observado después de otras fases de debilidad del metal: una caída significativa del precio provoca ventas iniciales, pero posteriormente aparecen compradores cuando las cotizaciones se estabilizan.

En Asia, las entradas alcanzaron aproximadamente US$616 millones. China encabezó el movimiento, apoyada por una mayor demanda de refugio, menores rendimientos locales y la debilidad de la renta variable. India registró entradas más moderadas, cercanas a US$157 millones, mientras Japón continuó mostrando salidas debido al aumento de los rendimientos domésticos.

La situación en Norteamérica resulta menos contundente, después de dos meses de ventas, los ETF de la región volvieron a terreno positivo en julio, pero las entradas fueron de apenas US$71 millones. El volumen es reducido en comparación con Europa y Asia y no resulta suficiente para compensar las salidas acumuladas durante el año. Norteamérica continúa siendo la única gran región con flujos netos negativos en 2026.

Esto ayuda a entender por qué todavía parece prematuro hablar de una entrada masiva y generalizada de inversores al mercado del oro. Existe recuperación, pero no euforia.

¿Por qué regresó el dinero al oro?

El World Gold Council identifica varios factores detrás del cambio.

Uno de ellos fue la corrección de las acciones tecnológicas y de estrategias muy concentradas en momentum. La volatilidad en semiconductores llevó a algunos inversores a buscar nuevamente activos capaces de diversificar una cartera.

El segundo factor fue el propio precio. Tras fuertes reembolsos durante junio y varios meses de caídas, la zona próxima a US$4.000 por onza comenzó a atraer compradores. El oro terminó julio con una subida aproximada del 2%, poniendo fin a cuatro meses consecutivos de descensos.

También continuó presente la incertidumbre sobre la Reserva Federal, los tipos de interés y las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

Los rendimientos elevados y un dólar relativamente firme limitaron, sin embargo, la magnitud de las entradas, especialmente en Estados Unidos.

Los bancos centrales continúan comprando oro

La recuperación de los ETF se produce además sobre una base de demanda estructural procedente de los bancos centrales. Las autoridades monetarias globales compraron aproximadamente 289 toneladas de oro durante el segundo trimestre, según el World Gold Council.

Fuente: ICE Benchmark Administration, Metals Focus, Refinitiv GFMS, World Gold Council.

China reforzó esa tendencia durante julio, dado que el Banco Popular de China añadió aproximadamente 20 toneladas, su mayor incremento desde octubre de 2023 y su vigésimo primer mes consecutivo de compras.

Además, el Banco de Corea realizó su primera inversión relacionada con oro en 13 años. Al cierre del segundo trimestre mantenía 679.765 participaciones del SPDR Gold Shares, valoradas en alrededor de US$250 millones. La operación no aumenta las reservas oficiales de lingotes de Corea del Sur, porque los ETF son contabilizados como valores financieros, pero sí refleja un aumento de la exposición del banco central al metal.

Los datos de oferta y demanda muestran que el mercado del oro depende de varias fuentes simultáneas. La fabricación de joyería continúa teniendo un peso importante, mientras la tecnología representa una proporción menor. Sin embargo, la inversión financiera y las compras de bancos centrales han ganado relevancia durante el actual ciclo.

Esto ayuda a explicar por qué el precio puede mantenerse elevado incluso cuando la demanda tradicional de joyería se modera. Los inversores no están comprando únicamente un metal precioso para consumo físico. También están utilizando oro como instrumento de diversificación frente a riesgos monetarios, fiscales y geopolíticos.

El posicionamiento en COMEX también empieza a recuperarse

Fuente: Bloomberg, U.S. Commodity Futures Trading Commission, COMEX, World Gold Council. Datos al 4 de agosto de 2026.

El posicionamiento neto largo en COMEX cayó con fuerza respecto de los máximos alcanzados durante 2024 y principios de 2025. Sin embargo, las últimas observaciones muestran una recuperación gradual de las posiciones largas.

Los gestores de fondos todavía no han reconstruido completamente el nivel de exposición anterior, esto significa que el reciente rebote del oro no se está produciendo con un posicionamiento especulativo comparable al observado durante los momentos de mayor euforia. Si el precio continúa avanzando y los fondos aumentan nuevamente sus posiciones largas, podría aparecer una fuente adicional de demanda. Si el oro vuelve a perder soportes relevantes, esa reconstrucción podría detenerse.

El precio del oro intenta confirmar un cambio de estructura

Desde el punto de vista técnico, el oro ha protagonizado una recuperación significativa desde la zona próxima a US$4.000 por onza. El precio rompió la directriz bajista que dominaba desde los máximos anteriores y consiguió superar tanto la media móvil de 50 periodos como la zona correspondiente a la media de largo plazo.

Tras alcanzar aproximadamente US$4.446, el metal ha comenzado a corregir y cotiza nuevamente alrededor de los US$4.350. La primera referencia relevante se encuentra cerca de US$4.315. Mientras el oro logre mantenerse sobre esta zona, la ruptura previa continúa siendo válida. Por debajo, el siguiente soporte aparece alrededor de US$4.223.

Hacia arriba, una recuperación de US$4.446 devolvería el precio a la zona de máximos recientes. Una ruptura sostenida dejaría como siguiente referencia aproximadamente US$4.609.

Fuente: xStation.

¿Están entonces regresando los inversores minoristas?

La evidencia permite hablar de un regreso del interés inversor al oro, pero no de una entrada exclusivamente minorista. Los ETF recibieron nuevamente capital, Europa registró flujos especialmente fuertes y Asia continúa comprando. El posicionamiento especulativo también empieza a reconstruirse y los bancos centrales mantienen una demanda considerable. Sin embargo, Norteamérica apenas ha comenzado a recuperarse y sigue presentando salidas acumuladas durante 2026.

La fotografía actual, por tanto, parece más compatible con una reentrada selectiva después de la corrección que con una nueva fase de entusiasmo generalizado. Para el precio, la combinación será especialmente importante. Si los flujos hacia ETF continúan mejorando mientras los bancos centrales mantienen sus compras y el oro conserva la zona de US$4.315–US$4.223, la recuperación tendrá una base más amplia. Si las entradas vuelven a desaparecer y el precio pierde esas referencias, el rebote reciente podría quedar nuevamente bajo presión.

Por ahora, los datos muestran algo que no estaba tan claro hace unas semanas: los compradores están regresando al oro, pero todavía de manera desigual y sin el grado de posicionamiento extremo observado en fases anteriores del ciclo.