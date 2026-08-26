¿Están reaccionando los mercados a las amenazas de Putin?

El fracaso de las negociaciones de paz y el regreso de Moscú a una estrategia de escalada directa constituyen una señal clara de que los esfuerzos diplomáticos anteriores han llegado a un punto muerto. Los informes sobre los preparativos de Rusia para lanzar ataques masivos con misiles balísticos contra Kyiv, incluidos el centro de la ciudad y las infraestructuras críticas, muestran que el Kremlin está utilizando las filtraciones como un elemento de presión negociadora tras la visita del director de la CIA. Es poco probable que la presión de las sanciones o los ataques ucranianos contra las refinerías rusas obliguen a Putin a hacer concesiones: para el régimen, la falta de éxito militar convierte cualquier compromiso en una amenaza existencial..

La reacción de los mercados financieros después de las 18:00, cuando surgieron informaciones sobre la falta de voluntad de Putin para negociar, fue bastante clara tanto en los índices como en el mercado de divisas. Sin embargo, cabe señalar que, cuando anteriormente aparecieron distintos tipos de informaciones, principalmente relacionadas con la visita del director de la CIA a Moscú, algunos mercados reaccionaron con calma.

¿Cómo están reaccionando los mercados? Índices, materias primas y divisas

El repunte de los precios del petróleo debido a la falta de perspectivas para la apertura del estrecho de Ormuz dificulta en cierta medida la lectura del mercado en relación con lo que está ocurriendo en el Este. Las preocupaciones por una mayor inflación han provocado ventas de bonos del Tesoro estadounidense (y un aumento de sus rendimientos), lo que ha elevado el costo del dinero y ha afectado las valorizaciones de los activos de riesgo y del oro. Hoy conocimos los datos de inflación PCE, que se mantuvieron en niveles elevados y, además, la publicación de la inflación “recortada” de Dallas muestra un regreso por encima del 2%, lo que reaviva las preocupaciones sobre posibles subidas de las tasas de interés. Sin embargo, ¿cómo se relaciona la reacción del mercado con la situación vinculada a Rusia?

Índices

Los activos polacos pueden servir como un barómetro eficaz de la situación geopolítica en el Este relacionada con las acciones de Putin.

Reacción tardía del WIG20: El alza del 0,78% del WIG20 se debe únicamente a que la sesión al contado en Varsovia cerró a las 17:05, es decir, antes de la publicación de los informes clave de Bloomberg alrededor de las 18:00. La apertura de la próxima sesión conlleva el riesgo directo de un gap bajista de ajuste. Un mejor barómetro podría ser el par USD/PLN, aunque su reacción también está relacionada con el fortalecimiento del propio dólar.

El alza del 0,78% del WIG20 se debe únicamente a que la sesión al contado en Varsovia cerró a las 17:05, es decir, antes de la publicación de los informes clave de Bloomberg alrededor de las 18:00. La apertura de la próxima sesión conlleva el riesgo directo de un gap bajista de ajuste. Un mejor barómetro podría ser el par USD/PLN, aunque su reacción también está relacionada con el fortalecimiento del propio dólar. Retroceso en Wall Street y Europa: Los futuros del DE40 y del US500 registraron una clara caída a última hora de la tarde y primeras horas de la noche. El sentimiento general en los mercados bursátiles se deterioró (S&P 500: -0,17%, DAX: -0,09%, Dow Jones: -0,32%), reflejando el aumento de la prima de riesgo geopolítico.

Los índices europeos retrocedieron tras las noticias sobre Putin. Fuente: XTB

El USD/PLN subió tras la publicación de los datos de inflación de Estados Unidos y después de los titulares de Bloomberg sobre Putin. Fuente: xStation5

Oro

Presión por el aumento de los rendimientos: Aunque el oro actúa como activo refugio, las ventas de bonos estadounidenses y el fortalecimiento del dólar elevan el costo de oportunidad de mantener el metal precioso. Esto impide de manera efectiva un repunte inmediato del precio en respuesta a los titulares relacionados con la guerra.

Tras romper el canal bajista de largo plazo y superar la zona de los 4.000 dólares, el metal encontró resistencia en la región de los 4.600 dólares. La corrección actual es resultado de la toma de beneficios y del impacto directo del aumento de los rendimientos de la deuda y de los precios del petróleo.

El oro retrocede principalmente debido al aumento de las probabilidades de una subida de las tasas de interés en Estados Unidos tras los recientes datos económicos del país, que siguen mostrando ciertas presiones inflacionarias. Fuente: xStation5