EUR/JPY: cuando el mercado elige claridad frente a incertidumbre

Hay cruces que no se mueven por una sola noticia, sino por la diferencia de carácter entre dos economías. El euro yen está ahora mismo en ese punto exacto. No es tanto que Europa esté especialmente brillante, sino que Japón vuelve a transmitir dudas. Y en los mercados, cuando hay que elegir entre una narrativa estable y otra cargada de interrogantes, el precio suele decantarse rápido.

En las últimas sesiones, el EUR/JPY ha roto una zona de resistencia relevante y ha logrado mantenerse por encima de ella, algo que no siempre ocurre cuando un movimiento es puramente especulativo. Aquí hay algo más de fondo.

El factor determinante del movimiento actual no está en el euro, sino en el yen. Japón se acerca a un momento políticamente delicado, con elecciones a la vista y un mercado que descuenta más gasto fiscal, más estímulos y menos disciplina presupuestaria. Esa expectativa, justa o no, es suficiente para presionar a la moneda.

El yen lleva semanas comportándose de forma errática. No hay señales claras de endurecimiento monetario sostenido, el Banco de Japón sigue atrapado entre la inflación y la sostenibilidad de la deuda, y cualquier ruido político se traduce en ventas casi automáticas. El resultado es un JPY frágil, con poca credibilidad como refugio a corto plazo.

Cuando el mercado percibe que una moneda puede ser sacrificada para sostener crecimiento o estabilidad interna, suele adelantarse. Y eso es exactamente lo que estamos viendo.

Frente a ese yen debilitado, el euro no necesita hacerlo extraordinariamente bien. Le basta con no hacerlo mal. Europa atraviesa un momento macro más bien gris, pero con algo que los mercados valoran mucho en entornos volátiles que es la previsibilidad.

No hay sobresaltos políticos inmediatos, el BCE no está enviando mensajes erráticos, y aunque el crecimiento sea modesto, el marco institucional es estable. En un cruce como el EUR/JPY, eso pesa más que una décima arriba o abajo en el IPC.

El resultado es que el euro se convierte en la “moneda razonable” del par. No entusiasma, pero tampoco inquieta. Y en este mercado, eso ya es una ventaja competitiva.

Desde el punto de vista del precio, el euro yen ha hecho algo clave, romper una resistencia y no volver inmediatamente dentro del rango. Esa es la diferencia entre una falsa ruptura y un cambio de estructura.

Tras superar la zona que había frenado al precio en intentos anteriores, el par ha encontrado compradores en los retrocesos. No ha habido pánico vendedor ni rechazo violento. Al contrario, el mercado parece cómodo aceptando precios más altos mientras el yen siga bajo presión.

Eso nos dice que no estamos ante un spike, sino ante un movimiento que el mercado está validando poco a poco.

Aquí es donde entra la lectura operativa. Mientras el EUR/JPY en H1 se mantenga por encima del soporte que antes era resistencia, el escenario favorece claramente las posiciones largas. No porque el euro vaya a despegar, sino porque el yen no ha encontrado todavía un motivo real para fortalecerse.

Si el precio consolida por encima de esa zona, el mercado está diciendo algo muy sencillo: cada corrección es vista como oportunidad, no como advertencia. Ese comportamiento suele preceder a extensiones adicionales del movimiento.

Eso sí, este no es un entorno para perseguir el precio. Es un entorno para observar los retrocesos. Si son ordenados y se frenan pronto, el control sigue del lado comprador.

¿Qué podría invalidar este escenario? Como siempre, el riesgo no está en lo evidente, sino en lo inesperado.

Una intervención verbal o directa del Banco de Japón cambiaría el tono de inmediato. Un giro político que refuerce al yen también. Y un shock global de aversión al riesgo podría devolver atractivo temporal al yen como refugio.

Pero a día de hoy, ninguno de esos factores está encima de la mesa con claridad. Lo que sí está claro es que el mercado sigue penalizando la incertidumbre japonesa y premiando la estabilidad europea.

Conclusión

El euro yen no está en euforia. Está en algo más interesante: convicción. Mientras el par siga respetando el soporte roto y el yen continúe bajo presión estructural, el sesgo favorece pensar en largos, desde la paciencia.

No es un trade de titulares, es un trade de contexto. Y esos, cuando funcionan, suelen hacerlo mejor de lo que parece al principio.

Fuente: xStation5

_____________

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

_____________

