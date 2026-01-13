EURUSD salta tras IPC subyacente de EE. UU. más débil de lo esperado

- Un IPC subyacente más bajo de lo previsto refuerza la narrativa de desinflación en EE. UU., debilita al dólar y provoca un repunte puntual del EURUSD.
- Un IPC subyacente más bajo de lo previsto refuerza la narrativa de desinflación en EE. UU., debilita al dólar y provoca un repunte puntual del EURUSD.
13:30 GMT, Estados Unidos, Datos de inflación de diciembre:
-
IPC interanual: 2,7% (Previsión 2,7%, Anterior 2,7%)
-
IPC mensual: 0,3% (Previsión 0,3%, Anterior 0,2%)
-
IPC subyacente interanual: 2,6% (Previsión 2,7%, Anterior 2,6%)
-
IPC subyacente mensual: 0,2% (Previsión 0,3%, Anterior 0,2%)
El informe de inflación de diciembre aportó estabilidad a los mercados y evitó movimientos bruscos. El dato más relevante fue que la inflación subyacente (tradicionalmente más “pegajosa”) quedó por debajo del IPC general, reforzando la confianza en que el proceso de desinflación sigue su curso.
Esto aporta tranquilidad tras el dato polémico de octubre, distorsionado por vacíos estadísticos asociados al cierre parcial del gobierno. No obstante, hay un matiz importante: la inflación mensual repuntó ligeramente de 0,2% a 0,3%, lo que probablemente dará a la Fed argumentos para pausar antes de avanzar con nuevos recortes de tasas.
Fuente: XTB Research
Tras el repunte, el EURUSD volvió a situarse por debajo de la resistencia clave de 1,16700, estabilizándose en torno a las medias móviles de 30 y 100 periodos en el gráfico de 30 minutos. Fuente: xStation5
__________
👉 ¿Quieres operar con una plataforma profesional?
Abre tu cuenta real en XTB aquí
Gráfico del día: USD/JPY bajo presión por el BoJ y la política japonesa (16 de enero de 2026)
¿Mercado bajista del cacao?
El precio de la plata cae un 1,5%: ¿está en riesgo la tendencia alcista?
La inflación en Europa y la manufactura estadounidense en el punto de mira
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "