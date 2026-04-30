- EURUSD sube 0,5% impulsado por un dólar débil y mayor apetito por riesgo.
- El ECB mantiene tasas, pero deja abierta la puerta a futuras subidas ante presión inflacionaria.
- Los datos de EE.UU. muestran crecimiento sólido pero inflación persistente, reforzando una Fed cautelosa.
- EURUSD sube 0,5% impulsado por un dólar débil y mayor apetito por riesgo.
- El ECB mantiene tasas, pero deja abierta la puerta a futuras subidas ante presión inflacionaria.
- Los datos de EE.UU. muestran crecimiento sólido pero inflación persistente, reforzando una Fed cautelosa.
El par EURUSD avanza cerca de 0,5% hoy, subiendo hasta casi 1,173, en medio de un dólar debilitado, la caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro y un fuerte apetito por riesgo en Wall Street. El Banco Central Europeo (ECB) mantuvo las tasas de interés sin cambios en su reunión de hoy, señalando que la presión de precios proveniente de los mercados energéticos podría provocar un aumento y desestabilización de los precios incluso si el conflicto con Irán finaliza.
Por supuesto, esto añade más incertidumbre y podría ralentizar la economía europea. El banco observará no solo la inflación en sí, sino también la reacción de los mercados y los consumidores, lo que hace que futuras subidas de tasas en la eurozona sean altamente inciertas. Sin embargo, los datos macroeconómicos de EE.UU. publicados hoy no fueron particularmente sólidos.
El crecimiento decepcionó ligeramente, con el PIB en 2,0% frente al 2,3% esperado, pero el consumidor se mantiene firme: el gasto nominal subió 0,9% mensual, mientras que el crecimiento de los ingresos sorprendió al alza. El mercado laboral también se mantiene ajustado, con solicitudes de desempleo claramente por debajo de las expectativas.
El problema principal es la inflación. El PCE general sigue elevado, el PCE subyacente fue más fuerte de lo esperado en la lectura preliminar, y el Employment Cost Index se aceleró a 0,9%, lo que sugiere que la presión salarial no se ha enfriado completamente. En conjunto, esto no es un escenario recesivo, pero tampoco es claramente desinflacionario. Para la Reserva Federal, los datos respaldan una postura cautelosa y reducen la urgencia de recortes de tasas en el corto plazo.
Datos macroeconómicos de EE.UU. hoy
- PIB (trimestral anualizado): 2,0% vs 2,3% esperado (anterior 0,5%)
- Índice de precios del PIB: 3,6% vs 3,9% esperado (anterior 3,7%)
- Deflactor del PIB (advance): 3,6% vs 3,6% esperado (anterior 3,7%)
- PCE (advance): 4,5% vs 4,5% esperado (anterior 2,9%)
- PCE subyacente (advance): 4,3% vs 4,1% esperado (anterior 2,7%)
- PCE interanual: 3,5% vs 3,5% esperado (anterior 2,8%)
- PCE mensual: 0,7% vs 0,7% esperado (anterior 0,4%)
- PCE subyacente interanual: 3,2% vs 3,2% esperado (anterior 3,0%)
- PCE subyacente mensual: 0,3% vs 0,3% esperado (anterior 0,4%)
- Gasto del consumidor: 0,9% vs 0,9% esperado (anterior 0,5%)
- Ingresos personales: 0,6% vs 0,3% esperado (anterior -0,1%)
- Consumo real: 0,2% vs 0,3% esperado (anterior 0,1%)
- Solicitudes iniciales de desempleo: 189K vs 212K esperado (anterior 214K)
- Solicitudes continuas: 1,785M vs 1,815M esperado (anterior 1,821M)
- Employment Cost Index: 0,9% vs 0,8% esperado (anterior 0,7%)
EURUSD (intervalo D1)
Fuente: xStation5
La inflación en la eurozona vuelve a subir y, si los consumidores europeos muestran resiliencia, nuevas subidas de tasas por parte del ECB no están descartadas.
Fuente: XTB Research, ECB, Macrobond
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