Fed recorta tasa y Nasdaq 100 sube

La Reserva Federal aplicó un recorte de 25 pb, llevando la tasa a 3,75%, en línea con las expectativas de Wall Street. Sin embargo, son las nuevas proyecciones de inflación PCE las que dominan la atención del mercado hoy, y los inversionistas reaccionan con un optimismo cauteloso. La votación 9–3 evidencia una creciente divergencia dentro de la Fed. La rebaja en la inflación PCE de largo plazo es una señal positiva para las acciones de crecimiento, al reducir el riesgo de presiones persistentes sobre los rendimientos. No obstante, la divergencia en las perspectivas para 2026 indica claramente que:

La incertidumbre de política aumentará,

Las reacciones del mercado a cada dato de inflación y empleo serán aún más pronunciadas.

Los crecientes riesgos en el empleo probablemente influirán en las decisiones de política durante los próximos años. Los futuros del Nasdaq 100 subieron casi 100 puntos tras la decisión de la Fed. Ahora Wall Street se centra en el discurso del presidente Powell, programado para las 19:30 GMT. La volatilidad podría mantenerse y la reacción final al anuncio aún es incierta. Sin embargo, se observan señales claramente dovish, con un posible giro mayor de política para 2026.

Fuente: xStation5

Proyecciones más bajas de PCE = los mercados accionarios lo celebran

El factor clave para los mercados accionarios:

Inflación PCE para fines de 2026: 2,4% (antes 2,6%)

PCE subyacente para 2026: 2,5% (antes 2,6%)

Este es un cambio simbólico pero relevante: la Fed muestra mayor confianza en el proceso desinflacionario. Como resultado, los futuros del Nasdaq 100 subieron de inmediato, con los sectores de crecimiento y tecnología beneficiándose de una perspectiva de inflación de largo plazo más suave.

Proyecciones de tasas

Para 2026:

La Fed mantiene una mediana de solo 25 pb en recortes ,

7 funcionarios prevén ningún recorte ,

4 funcionarios esperan al menos tres recortes ,

Otros 4 funcionarios anticipan dos recortes.

Esta es la mayor dispersión en las estimaciones desde la pandemia. El mercado recibe un mensaje claro: la era de una Fed unificada y predecible ha terminado.

Proyecciones de largo plazo:

Tasa de política en 3,4% en 2026 ,

3,1% en 2027 ,

3,1% para fines de 2028.

Mercado laboral: señales de debilitamiento

Proyección mediana de desempleo para 2025: 4,5%

Para 2026: 4,4%

Las crecientes preocupaciones sobre el mercado laboral aumentan la disposición de la Fed a aplicar más estímulos si es necesario.

La Fed reconoce explícitamente los crecientes riesgos para el empleo. “El desempleo ha aumentado ligeramente”: los responsables de política lo destacaron, lo que constituye un comentario claramente dovish.

Economía: crecimiento moderado por delante

Proyección de PIB para 2025: 1,7%

Proyección de PIB para 2026: 2,3%

“Ritmo moderado” sigue siendo la frase que define el panorama. La Fed prevé una expansión económica estable pero moderada.

Balance de la Fed

La Fed anunció un aumento notable en las compras de bonos del Tesoro de corto plazo:

USD 40.000 millones en T-bills durante los próximos 30 días

Compras elevadas en los próximos meses

Eliminación de límites operativos en las facilidades de repo overnight

“El ritmo de compras de reservas probablemente se reducirá de manera significativa”, pero en una fase posterior

Esto se asemeja a una forma de flexibilización cuantitativa suave (quasi-QE), incluso si la Fed evita usar ese término. Tanto los mercados accionarios como los de renta fija interpretan esto como una señal de apoyo a la liquidez.

Fuente: xStation5