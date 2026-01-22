GE Aerospace despega en 2026 con sus proyecciones

Al cierre del cuarto trimestre de 2025 y con la mirada puesta en 2026, el mayor fabricante de motores a reacción del mundo no solo ha superado las expectativas de Wall Street, sino que se posiciona para capitalizar un superciclo de servicios que redefine su tesis de inversión.

La compañía reportó un beneficio por acción (EPS) ajustado de $1.57, superando con solvencia los $1.43 pronosticados por el consenso. Los ingresos ajustados alcanzaron los $11.900 millones, rebasando los $11.200 millones previstos, lo que representa un crecimiento interanual del 20%. El dato más revelador de la voracidad del mercado fue el aumento del 74% en los pedidos durante el periodo, una cifra que garantiza una visibilidad de ingresos para los próximos trimestres.



La crisis de entregas

El motor de este crecimiento no es solo la fabricación de nuevas unidades, sino la resiliencia del negocio de servicios postventa (aftermarket). Actualmente, el 70% de los ingresos de la división comercial de GE proviene de repuestos y mantenimiento. Ante la incapacidad de los fabricantes de fuselajes para entregar aviones nuevos al ritmo que demanda el tráfico aéreo, las aerolíneas se han visto obligadas a extender la vida útil de sus flotas actuales. Este escenario es positivo para GE, cuyos contratos de mantenimiento de largo plazo ofrecen márgenes significativamente superiores a la venta de motores originales.

Bajo la dirección de Larry Culp , la empresa ha profundizado en el principio de gestión kaizen (denominado internamente como Flight Deck). Esta metodología de mejora continua ha permitido reducir drásticamente los tiempos de entrega en los talleres de reparación, inyectando eficiencia en un momento donde cada hora de vuelo cuenta. Como resultado, GE proyecta para 2026 un EPS ajustado en un rango de $7.10 a $7.40.

Nuevo paradigma de defensa

Culp ha manifestado su preocupación por las barreras comerciales, en un contexto donde las tensiones por el control de Groenlandia y las amenazas arancelarias de la administración Trump podrían presionar los costes de la cadena de suministro. Paralelamente, el segmento de defensa, cuyas ventas crecieron un 13% el trimestre pasado, enfrenta un nuevo paradigma marcado por una orden ejecutiva que vincula la compensación de sus directivos a métricas de entrega y producción física, alejándose de los tradicionales objetivos de flujo de caja libre.

Con una subida del 68% en el último año , consolida su posición como un activo refugio dentro del sector industrial, transformando las restricciones de suministro globales en una oportunidad para expandir sus márgenes y su retorno al accionista.

Análisis técnico

La cotización de General Electric se encuentra actualmente bajo presión de venta, negociándose en torno a los US$ 304,29. A pesar de haber reportado resultados fundamentales robustos, el sentimiento del mercado parece estar penalizando la incertidumbre sobre su capacidad de fabricación de nuevas unidades, un factor que contrasta con el crecimiento acelerado en su división de servicios de mantenimiento de flotas.

Desde una perspectiva técnica, el activo presenta un sesgo bajista de corto plazo confirmado por la disposición de sus promedios móviles. Tanto la EMA de 50 periodos (US$ 318,49) como la EMA de 200 periodos (US$ 313,67) se sitúan por encima del precio de negociación actual, actuando como barreras dinámicas de resistencia ante posibles intentos de recuperación inmediata.

Este movimiento correctivo ha llevado al oscilador de fuerza relativa (RSI) a niveles de sobreventa, marcando actualmente los 29,7 puntos. Aunque una lectura por debajo de 30 suele anticipar un posible rebote técnico por agotamiento vendedor, la estructura del precio aún no muestra señales claras de giro.

Para que la confianza de los compradores retorne, la acción necesita recuperar y consolidar la zona de resistencia de los US$ 320,11. Este nivel es importante, ya que coincide con brechas de precios y puntos pivote registrados tanto el 02 de enero como el 12 de enero de 2026.

De no lograr esta recuperación en el corto plazo, es probable que el precio continúe su descenso para testear el soporte histórico de los US$ 291,91, un nivel que ha demostrado ser un punto de inflexión repetitivo en octubre y diciembre de 2025.

Fuente: xStation5

____________



