GeoPark supera las previsiones de 2025

GeoPark Limited ha entregado una actualización operativa que justifica su resistencia corporativa y demuestra una diferencia sustancial entre su precio de mercado y sus fundamentales.



La compañía cerró el ejercicio 2025 con una producción promedio de 28.233 barriles equivalentes de petróleo por día (boepd), perforando el techo de su guía anual (26.000 – 28.000 boepd). Tras rechazar una oferta de adquisición de Parex Resources a $9.00 por acción (considerada insuficiente por la directiva), los resultados del cuarto trimestre validan la postura de la empresa, ya que cuentan con márgenes brutos del 73,5% y además realizaron una integración acelerada en Vaca Muerta, con ello la empresa argumenta que su valoración intrínseca supera la cotización actual.



1. Eficiencia Operativa

El flujo de caja sigue siendo Colombia, donde la compañía ha logrado mitigar el declive natural mediante tecnología de recuperación secundaria:

Llanos 34: El 26 de diciembre marcó el inicio del proyecto de inyección de polímeros en el área Tigui. Aunque la producción del bloque bajó un 5% intertrimestral por mantenimientos, la inyección de agua ya aporta el 18% de la producción bruta.

Llanos 123: La producción neta se disparó un 26% frente al trimestre anterior, alcanzando los 2.739 boepd . El éxito de los pozos Currucutú-2 y Toritos demuestra que la campaña de exploración está convirtiendo recursos en flujo de caja rápidamente.

Resiliencia ante Bloqueos: A pesar de una caída del 13% en el bloque CPO-5 debido a bloqueos civiles en octubre y noviembre, la diversificación de activos permitió compensar estas pérdidas operativas.

2. Vaca Muerta

La narrativa de crecimiento se ha desplazado oficialmente a Argentina. La integración de los activos adquiridos en Vaca Muerta se completó antes de lo previsto, aportando ya 1.234 boepd en el T4.

Optimización Inmediata: Las intervenciones en el Pad 1020 (Loma Jarillosa Este) aumentaron la producción incremental en un 25% , confirmando la calidad de la roca y la capacidad de ejecución del equipo local.



Impacto en Reservas: Esta adquisición es la responsable principal del aumento del 38% en las reservas probadas y probables (2P) de la compañía, que ahora ascienden a 121 millones de barriles .



3. Salud Financiera

GeoPark ha ejecutado una limpieza de portafolio, cerrando su salida de Manatí (Brasil) y los bloques en Ecuador en diciembre de 2025. Esta decisión elimina distracciones y concentra el Capex en activos de alto retorno.

Valoración: Cotizando a un ratio P/E de 12.07 , la acción parece descontada frente a sus pares, especialmente considerando su solidez financiera (activos corrientes cubren 2,63 veces las obligaciones a corto plazo) y un historial de 7 años consecutivos de dividendos (Yield actual del 1,61%).



Calificación Crediticia: S&P Global Ratings ha revisado la perspectiva de "Negativa" a "Estable" , manteniendo la calificación 'B+', un reconocimiento directo al éxito de la estrategia en Argentina.



Perspectiva 2026

Para el accionista, es primordial mantener el foco en los próximos acontecimientos, en concreto, la perforación de 5 - 6 pozos en Colombia y el inicio de la perforación en serie (factory drilling) en Argentina.



La directiva ha dejado claro que cualquier conversación de M&A debe comenzar en los dobles dígitos, y con estos resultados, el mercado podría verse obligado a cerrar la brecha de valoración antes del reporte oficial de ganancias el próximo 25 de febrero de 2026 (Post-Mercado).



Análisis técnico

La acción de GeoPark fluctúa actualmente en torno a los US$ 7,70, consolidando un sesgo alcista respaldado por una estructura técnica sólida. El precio se mantiene operando por encima de sus dos promedios móviles clave; aunque la EMA de 50 periodos se encuentra en una zona de estrecha proximidad, su posición como soporte dinámico sugiere una continuidad en la presión compradora. De mantenerse este impulso, el activo tiene como objetivo inmediato testear la zona de resistencia de los US$ 7,94, un nivel que ya demostró ser un punto destacado en las sesiones del 4 y 25 de noviembre de 2025.

El ADX refuerza esta perspectiva al mostrar una señal de fortalecimiento en la tendencia, indicando que el movimiento ascendente puede contar con la inercia necesaria para desafiar niveles superiores. Este escenario técnico se ve complementado por una rentabilidad acumulada en los últimos tres meses de aproximadamente +16,92%, lo que refleja una recuperación sostenida tras la volatilidad de finales del año pasado.



Esta evolución del precio se alinea con la solidez operativa de la compañía, categorizada con una perspectiva estable por S&P Global Ratings, además de demostrar su capacidad para optimizar su flujo de caja y mejorar el retorno sobre sus activos.

Fuente: xStation5

____________



👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí