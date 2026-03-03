El euro está teniendo un desempeño muy pobre hoy, presionado por un dólar estadounidense fortalecido y por la perspectiva de un repunte en los precios de la energía que podría “enterrar las posibilidades” de una recuperación en la industria europea.

El EUR/USD retrocede

El par EUR/USD cae más de un 0,3% y ha perforado un nivel de soporte clave en la media móvil exponencial de 200 sesiones (EMA200), una zona desde la que el par rebotó tres veces en 2025. Nuevas subidas en los precios del petróleo y el gas podrían ejercer una presión adicional significativa, mientras que una desescalada o fin del conflicto con Irán podría ofrecer apoyo.

Lamentablemente, actualmente no hay señales de que el impulso bélico en Oriente Medio vaya a revertirse pronto. Netanyahu afirmó que Israel no busca una guerra prolongada, pero ayer Trump no descartó desplegar tropas terrestres y esta mañana dijo que Estados Unidos está preparado para una guerra larga y victoriosa.

En este momento, el aumento de los precios del gas en particular puede suponer un desafío serio para Europa y, en consecuencia, para el euro. El gráfico muestra un RSI acercándose a territorio de sobreventa, mientras que el volumen vendedor domina claramente.