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Google y Amazon se están "ahogando" en deuda ⏰ La carrera por la IA está erosionando drásticamente el flujo de caja libre ⬇️

El ecosistema mundial de inteligencia artificial (IA) ha entrado en la fase de mayor intensidad de capital de su historia. El jueves, Bloomberg informó que Alph...

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