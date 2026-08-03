Gráfico del día: el yen cae desde máximos de 40 años: ¿qué sigue? (03.08.2026)

Después de alcanzar su nivel más alto desde 1986 (163,99), el par USD/JPY registró una caída muy dinámica. El movimiento estuvo impulsado por la primera intervención coordinada de Estados Unidos y Japón desde 2011. En aquel momento, el yen fue debilitado tras un terremoto de gran magnitud.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y la ministra de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, enfatizaron que ambas partes están preparadas para tomar nuevas medidas con el fin de estabilizar el tipo de cambio.

Intervención histórica

Según los datos proporcionados por el Banco de Japón, la magnitud de la intervención japonesa podría haber alcanzado hasta 59.000 millones de dólares, una cifra sin precedentes para una intervención realizada en un solo día.

Aunque no podemos estimar la magnitud de la intervención estadounidense mediante datos oficiales, numerosos indicios sugieren que alcanzó entre 5.000 y 10.000 millones de dólares. Así lo sugiere, al menos, una nota que Scott Bessent dejó durante una reunión en Maryland.

Fuente: Reuters

La intervención de Estados Unidos fue confirmada durante el fin de semana por el presidente Trump: "Japón ha sido muy bueno con nosotros, excepto, por supuesto, por el ataque a Pearl Harbor. (...) Tienen un yen que se está debilitando y necesitaban un poco de ayuda. Y nosotros siempre estamos dispuestos a ayudar a Japón".

Hoy, la ministra Katayama publicó una carta oficial que confirma la intervención.

¿Está regresando el Acuerdo de Mar-a-Lago?

Debido a la cooperación de Estados Unidos en la reciente intervención destinada a fortalecer el yen, la cuestión de una política más amplia de la Casa Blanca vuelve a ocupar un lugar central. Parece posible un retorno a las medidas orientadas a debilitar la moneda estadounidense, lo que favorecería las exportaciones nacionales. A comienzos de 2025, estas medidas fueron denominadas el "Acuerdo de Mar-a-Lago", un intento moderno de replicar los principios del Acuerdo del Plaza de 1985.

¿Qué explica el debilitamiento anterior del yen?

Un factor clave fue el regreso del carry trade, es decir, las operaciones basadas en los diferenciales de tasas de interés.

¿Cómo funciona?

Esta estrategia consiste en pedir prestada una moneda —en este caso, el yen— a tasas de interés cercanas a cero y cambiarla inmediatamente por otra —por ejemplo, el dólar— para realizar inversiones en un mercado que ofrezca rendimientos más elevados.

Aunque el Banco de Japón se ha alejado de su política monetaria ultralaxa y ha implementado cinco alzas de tasas de interés en los últimos meses, llevando la tasa de referencia a su nivel más alto en más de 20 años, del 1%, esta todavía se mantiene muy por debajo de los niveles observados en Estados Unidos, del 3,75%, y en muchas otras economías desarrolladas, como Australia, con un 4,35%; Noruega, con un 4,25%; Reino Unido, con un 3,75%; o la eurozona, con un 2,4% en su tasa de depósito.

El Banco de Japón mantiene las tasas

En línea con las expectativas del mercado, el Banco de Japón mantuvo las tasas de interés sin cambios durante la noche del jueves al viernes. La tasa de interés principal permanece en el 1%. La decisión fue adoptada por ocho votos contra uno. Uno de los miembros más restrictivos, Hajime Takata, votó a favor de un alza.

Debido a las iniciativas gubernamentales destinadas a apoyar a los hogares frente a los precios de la energía, el Banco de Japón revisó a la baja su previsión de inflación para el año fiscal 2026, reduciéndola del 2,8% al 2,5%. Al mismo tiempo, la previsión de inflación para 2027 fue elevada del 2,3% al 2,4%.

La reunión fue interpretada como una pausa para evaluar el impacto del reciente endurecimiento monetario. Naoki Tamura, miembro del directorio, sugirió la posibilidad de elevar las tasas en intervalos de algunos meses, en incrementos de 25 puntos básicos, hasta alcanzar un nivel aproximado del 2%. Esto coincide en gran medida con las valoraciones del mercado. La probabilidad implícita de un alza en septiembre puede compararse con el lanzamiento de una moneda. Un movimiento al alza antes de finales de año está completamente descontado. Es posible que el Banco de Japón eleve las tasas dos veces durante el periodo mencionado.

¿Cuál es la situación de la inflación?

El informe trimestral publicado en julio mostró que los hogares estiman que los precios crecerán a una tasa del 10,8% durante los próximos cinco años. La encuesta nunca había mostrado valores tan elevados, aunque cabe señalar que solo se realiza desde hace 20 años.

Aunque esta cifra está inflada por la metodología de la encuesta —se presenta un promedio contaminado por las expectativas irracionalmente elevadas de una parte de la sociedad—, no debe subestimarse la preocupación por el aumento de las presiones sobre los precios. La mediana, del 5%, también está creciendo de manera muy dinámica, lo que podría convertirla en un indicador más fiable en este sentido.

La inflación creció en los últimos cuatro meses un 0,4%, un 0,1%, un 0,4% y un 0,3%, respectivamente, en términos mensuales. Al anualizarse, estos datos sugieren un crecimiento de los precios en la zona del 4% al 5%. Después de excluir los precios más volátiles de la energía y los alimentos, la situación parece mejor, pero todavía hay muchos factores que apuntan a un aumento significativo del indicador desde los niveles actuales, del 1,6%. Entre los factores relevantes podría encontrarse el crecimiento relativamente dinámico de los salarios, del 3,2% en mayo.

Dependencia de las importaciones energéticas

Un yen más débil no es únicamente una cuestión relacionada con el carry trade. El estallido de la guerra en Medio Oriente desempeña un papel especialmente importante, ya que llevó los precios del petróleo y del gas natural licuado a sus niveles más altos desde 2022, cuando Rusia lanzó una invasión a gran escala contra Ucrania.

Cerca del 90% de la demanda energética de Japón se cubre mediante importaciones y, en condiciones normales, sus principales proveedores son países de Medio Oriente.

Figura 1: Balanza comercial del sector energético de Japón (1998-2026)

Fuente: IEA, 03.08.2026

La prolongada ausencia de una desescalada en el conflicto entre Estados Unidos e Irán podría traducirse no solo en un aumento significativo de las presiones inflacionarias, sino también en problemas para mantener la continuidad del suministro de recursos energéticos clave.

Figura 2: Estructura de las importaciones japonesas de petróleo crudo (2024)

Fuente: OEC, 03.08.2026

Análisis técnico

Figura 3: USD/JPY [D1] (20.01.2026-03.08.2026)

Fuente: xStation, 03.08.2026

Después de alcanzar un máximo local cerca del nivel de 164, el mercado experimentó un fuerte desplome. El precio atravesó con impulso soportes estructurales clave y actualmente se encuentra en la zona de 157. Sin embargo, cabe destacar que en una de las velas recientes se formó una larga mecha inferior, lo que representa el primer intento serio de defensa y una reacción de la demanda.

El precio rompió drásticamente a la baja la banda de medias móviles EMA de 50, 100 y 200 periodos. Durante mucho tiempo, estas medias —líneas azul, roja y amarilla— funcionaron como soportes dinámicos dentro de la tendencia alcista. Actualmente, esta configuración ha quedado invalidada. La más cercana —la línea azul, alrededor de 159,3— constituye ahora la primera resistencia dinámica de gran importancia en caso de un posible rebote.

La larga mecha inferior de la vela bajista puso a prueba el retroceso de Fibonacci del 78,6%. Actualmente, el precio ha rebotado y lucha por mantenerse por encima del retroceso del 61,8%.

El indicador RSI se encuentra en 21,3. Esta es una zona de sobreventa extrema, por debajo de 30. Aunque en tendencias bajistas fuertes el RSI puede permanecer en esta zona durante mucho tiempo, un valor tan bajo constituye una señal de advertencia importante sobre una posible corrección alcista o, al menos, una transición hacia una fase de consolidación que permita "enfriar" el indicador.

El MACD confirma una fuerte tendencia bajista. Las líneas se han cruzado a la baja y se están alejando del nivel cero, mientras que el histograma aumenta en terreno negativo. Por el momento, no se observan divergencias.