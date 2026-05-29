Gráfico del día: EURUSD espera el IPC de Alemania mientras reacciona a un posible cambio en la política del BCE (29.05.2026)

Hoy, los mercados recibirán los datos preliminares de inflación de los principales estados de Alemania, seguidos por la publicación de la inflación nacional más tarde en el día (14:00 CET). En un contexto de crecientes expectativas sobre una nueva subida de tasas por parte del Banco Central Europeo (BCE), la atención de los inversionistas se dirige naturalmente hacia el EURUSD. Si el BCE finalmente decide elevar las tasas, el euro podría beneficiarse en el corto plazo, aunque el banco central correría el riesgo de debilitar aún más la actividad económica a cambio de avanzar adicionalmente en la lucha contra la inflación. Por otro lado, una decisión de mantener las tasas sin cambios, pese a que los mercados están casi completamente convencidos de una subida, podría afectar negativamente al euro y presionar al EURUSD, que actualmente cotiza dentro de una interesante formación técnica.

Análisis técnico (Marco temporal D1)

En el gráfico diario, el EURUSD permanece atrapado dentro de un triángulo simétrico de mediano plazo, un patrón de consolidación que se ha desarrollado desde marzo. El par ahora cotiza muy cerca del vértice de la formación, lo que sugiere que una ruptura y un movimiento direccional más fuerte podrían estar acercándose.

El precio actualmente oscila alrededor de la EMA de 50 días (1.1695) y la EMA de 200 días (1.1670). Ambas medias móviles cotizan muy cerca entre sí, confirmando la ausencia de una tendencia clara y destacando la transición del mercado hacia un entorno equilibrado y lateral. El EURUSD permanece ligeramente por debajo de la EMA de 50 días, pero por encima de la EMA de 200 días, manteniendo una configuración técnica ampliamente neutral.

El límite superior del triángulo se ubica actualmente en torno a 1.1680–1.1700, mientras que el soporte clave puede encontrarse cerca de 1.1630–1.1650. El mercado ha respetado ambos niveles en múltiples ocasiones, con los máximos de abril y mayo frenándose repetidamente cerca de la resistencia y los mínimos de marzo y mayo estableciendo una línea de soporte ascendente.

Desde una perspectiva técnica, las rupturas de triángulos simétricos suelen generar movimientos direccionales bruscos, especialmente cuando ocurren cerca del vértice del patrón.

MACD y RSI

El MACD permanece por debajo de la línea cero, aunque el histograma está reduciendo claramente sus lecturas negativas. Esto sugiere:

Pérdida de impulso bajista.

La posible aparición de una señal alcista si la línea MACD cruza por encima de la línea de señal.

Aunque todavía no se trata de una señal definitiva de compra, la presión vendedora parece estar debilitándose.

Mientras tanto, el RSI se mantiene alrededor de 48, prácticamente en territorio neutral. Esto deja espacio tanto para una ruptura alcista como para un movimiento bajista sin indicar condiciones de sobrecompra o sobreventa.

Niveles clave a vigilar

Soportes:

1.1640–1.1650 (límite inferior del triángulo)

1.1600

1.1540

Resistencias:

1.1680–1.1700 (límite superior del triángulo)

1.1760

1.1820–1.1850

Escenario alcista

Una ruptura por encima de 1.1700 acompañada de un cierre diario sobre el límite superior del triángulo representaría la primera señal importante de un renovado impulso alcista. En ese escenario, el EURUSD podría apuntar inicialmente hacia la zona de 1.1760 antes de potencialmente volver a probar los máximos de abril cerca de 1.1820–1.1850.

Escenario bajista

Si el par no logra superar la resistencia y, en cambio, rompe por debajo del soporte alrededor de 1.1640, el riesgo de un movimiento hacia 1.1600 y posteriormente hacia 1.1540 aumentaría significativamente. Dicha ruptura también estaría respaldada por la permanencia del MACD por debajo de la línea cero.

Conclusión

Desde un punto de vista técnico, el EURUSD se encuentra actualmente en un punto de equilibrio. La característica más importante del gráfico sigue siendo el estrechamiento del triángulo simétrico, que apunta a una ruptura próxima. Mientras el par permanezca atrapado entre 1.1640 y 1.1700, ni compradores ni vendedores tendrán una ventaja clara. Sin embargo, el debilitamiento gradual del impulso bajista en el MACD aumenta ligeramente la probabilidad de un intento de ruptura alcista en las próximas sesiones.



Fuente: xStation5