En el contexto de la escalada de tensiones en torno a Groenlandia, la incertidumbre aumenta para los países nórdicos y los fondos de pensiones del norte de Europa. Esto impacta en el oro y en unos metales preciosos que también se benefician de la desestabilización generalizada de los mercados globales.

¿Qué ocurre con el oro?

El dólar y la demanda de bonos del Tesoro estadounidense también están notando el impacto. La tendencia a diversificarse más allá de los bonos del Tesoro parece estratégica y a largo plazo, lo que respalda el contexto fundamental del oro. Goldman Sachs ha elevado su precio objetivo del oro para 2026 a 5.400 dólares por onza, frente a los 4.900 dólares anteriores.