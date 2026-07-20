¿Han entrado los semiconductores en mercado bajista?

La corrección en semiconductores ya no puede leerse apenas como una pausa después de un rally, dado que el sector sigue acumulando ganancias importantes en 2026, pero la presión reciente muestra una pérdida clara de fuerza relativa frente al Nasdaq 100 y frente a la tecnología amplia.

El ETF principal de sector (SMH.US) cae 15,2% desde su máximo de 2026, por lo que no ha cruzado formalmente el umbral clásico de mercado bajista de -20%. Sin embargo, el daño bajo la superficie es mucho más profundo, ya que 62% de las acciones del universo analizado ya están en mercado bajista.

El ETF no confirma mercado bajista, pero el deterioro interno sí preocupa

El SMH todavía no ha llegado a una caída de 20%, pero el porcentaje de compañías en mercado bajista subió hasta 62%. Esa divergencia muestra que algunas acciones de mayor peso están amortiguando el golpe del sector, mientras una parte importante de la cadena de chips ya sufrió un ajuste mucho más severo.

Este patrón es relevante porque los grandes índices sectoriales pueden ocultar deterioro interno. En otras palabras, el sector puede no estar oficialmente en mercado bajista desde la perspectiva del ETF, pero muchos inversionistas ya están viviendo uno en sus carteras. El fenómeno no es aislado, el Philadelphia Semiconductor Index terminó la semana pasada con una caída de algo más de 20% desde su máximo de finales de junio, reflejando una presión más amplia sobre los nombres vinculados a IA, momentum y semiconductores.

El mercado dejó de premiar automáticamente cualquier exposición a inteligencia artificial, ahora es quiere saber si el gasto masivo en infraestructura podrá generar retornos suficientes para justificar las valoraciones alcanzadas.

Semiconductores pierden fuerza frente al Nasdaq 100

Desde el inicio de 2026, SOXX acumula +70,7% y SMH sube +52%, todavía muy por encima del Nasdaq 100, que avanza 15%, y de una canasta equal weight de las Magnificent 7, que apenas gana 3,4%. La lectura de largo plazo sigue siendo positiva para chips, pero el movimiento reciente muestra que el liderazgo se está erosionando.

Esto suele ocurrir cuando una operación ganadora se vuelve demasiado concurrida. Primero, el mercado compra crecimiento sin discutir mucho el precio, después, cuando aparecen dudas sobre márgenes, capacidad, competencia o retorno del capex, los múltiplos empiezan a comprimirse. La reciente caída del sector estuvo vinculada a dudas sobre la sostenibilidad del gasto récord en IA, valoraciones exigentes y presión en nombres como Intel y otros fabricantes de chips.

La diferencia con una corrección normal está en la amplitud, porque cuando solo caen los nombres más especulativos, el ajuste puede ser saludable. Cuando cae la mayoría del universo, el mensaje del mercado se vuelve más serio.

El daño no se distribuye igual dentro de la cadena de chips

La corrección está castigando más a algunos segmentos que a otros. En la muestra de nuestro análisis, IA y conectividad muestra un drawdown mediano de -28,4%, con 100% de sus acciones en mercado bajista. Memoria también tiene 100% de sus nombres bajo el umbral de -20%, con una caída mediana de -26,1%. Equipos muestra un drawdown mediano de -27,9%, con 80% de sus acciones en bear market, mientras foundries cae -24,8% de mediana.

El contraste está en IA y aceleradores, donde el drawdown mediano es de solo -11,9% y ninguna acción del grupo aparece en mercado bajista. Esto es importante porque muestra que el mercado no está abandonando toda la tesis de IA, más bien está discriminando entre los segmentos que todavía conservan mayor poder de pricing, demanda visible o liderazgo tecnológico, y aquellos donde el ciclo luce más vulnerable a exceso de capacidad, presión de márgenes o dudas sobre demanda futura.

La corrección no dice que la IA terminó, dice que el mercado ya no quiere pagar cualquier múltiplo por toda la cadena.

El mercado quiere pruebas de retorno, no solo crecimiento

Durante buena parte del rally, el mercado asumió que el gasto en GPUs, memoria, centros de datos y equipos de fabricación seguiría creciendo sin fricción, ahora esa tesis enfrenta una prueba más exigente. La corrección refleja toma de ganancias y mayor escrutinio sobre la sostenibilidad del capex en IA, en un contexto donde los inversionistas redujeron exposición a acciones ligadas a IA y momentum.

También pesa el riesgo competitivo, la aparición de modelos de IA más eficientes, desarrollados fuera de Estados Unidos, alimentó la idea de que el gasto incremental en hardware podría enfrentar retornos decrecientes. Si el mercado empieza a pensar que las mismas capacidades de IA pueden lograrse con menos computación o con modelos más baratos, la presión se traslada directamente hacia los proveedores de hardware.

Aun así, el debate no es unidireccional. Goldman Sachs Asset Management sostuvo recientemente que la adopción empresarial de IA está acelerando y que las restricciones de capacidad computacional podrían seguir ajustándose a medida que los modelos procesen tareas más complejas. Esa visión institucional respalda la idea de que el ciclo de inversión no está roto, aunque sí está entrando en una etapa más selectiva.

Qué enseña la historia cuando el sector de semiconductores cruza -20%

En el historial analizado para SMH, el umbral de mercado bajista se define como una caída de 20% y la muestra cubre desde el 3 de enero de 2007 hasta el 20 de julio de 2026.

En los 49 episodios detectados, el drawdown máximo mediano tras la entrada fue de -21,6%, los días medianos hasta el piso fueron apenas 2, y todos los episodios terminaron recuperando el máximo previo, aunque con una mediana de 334 días hasta la recuperación.

Los retornos posteriores muestran una lectura más constructiva con horizonte. A un mes, la mediana fue de -0,7% y solo 47% de los episodios fueron positivos. A tres meses, la mediana subió a +3,3%, con 63% de episodios positivos. A seis meses, la mediana fue de +11,7%, y a doce meses alcanzó +27,8%, con 71% de episodios positivos.

Esto no significa que cada entrada en mercado bajista sea una oportunidad inmediata. La propia lectura histórica advierte que cruzar el umbral de -20% marca el inicio formal del bear market, pero el piso no necesariamente ocurre el mismo día, y los retornos a tres, seis y doce meses ayudan a evaluar si el cruce fue una señal de riesgo persistente o una zona de oportunidad táctica.

¿Entonces, los semiconductores ya están en mercado bajista?

Formalmente, usando SMH como referencia principal, los semiconductores aún no están en mercado bajista, porque el ETF cae 15,2% desde su máximo de 2026. Pero desde una perspectiva interna, la respuesta es más incómoda. Con 62% de las acciones del universo ya cayendo más de 20%, el sector sí muestra un deterioro amplio.

La conclusión más equilibrada es que el índice todavía no confirma mercado bajista, pero la amplitud sí muestra un bear market interno. Esto implica que el riesgo ya no está concentrado en unos pocos nombres débiles, sino que se extendió por buena parte de la cadena de chips.

Para los inversionistas, el siguiente punto de control será si el SMH logra defenderse antes de cruzar -20% o si el deterioro interno termina arrastrando al ETF completo. Si los resultados empresariales confirman demanda, márgenes y retorno sobre capex, la corrección podría quedar como una limpieza del exceso. Si las compañías no logran justificar el gasto en IA, el mercado puede seguir castigando a los segmentos más expuestos.