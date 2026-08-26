Hiperescaladores vs. semiconductores: señales de rotación en la inteligencia artificial

Durante buena parte del auge de la IA, la interpretación del mercado era de que si las grandes tecnológicas aumentaban el gasto en centros de datos, los principales beneficiarios eran los fabricantes de semiconductores. Más infraestructura implicaba mayor demanda por aceleradores, memoria y equipos relacionados con la construcción de capacidad computacional. Ese vínculo continúa existiendo desde el punto de vista fundamental, pero bursátilmente comienza a mostrar grietas.

Los hiperescaladores han vuelto a ganar terreno frente a los semiconductores, precisamente cuando Wall Street empieza a cuestionar los costos financieros, la intensidad de capital y la distribución de los beneficios económicos derivados del enorme ciclo de inversión en IA.

En ese contexto, los resultados de Nvidia llegan en un momento particularmente sensible. Más que juzgar únicamente sus ventas o beneficios, el mercado buscará respuestas sobre quién está capturando realmente el valor creado por la inteligencia artificial.

Hiperescaladores y semiconductores vuelven a separarse

Una de las señales más claras de que el trade está cambiando aparece en la relación entre ambos grupos. Mirando hacia los rendimientos de los hiperescaladores y de los semiconductores en exceso del Nasdaq 100, eliminando parte del movimiento general del sector tecnológico, sobre esa base, la correlación móvil de 20 sesiones se encuentra actualmente en -0,45. Eso significa que recientemente ambos grupos han tendido a comportarse en direcciones opuestas en términos relativos.

El movimiento no comenzó esta semana, la correlación cayó hasta -0,87 el 7 de julio, su lectura más negativa del período mostrado, antes de recuperarse parcialmente. Durante 2025 hubo numerosos episodios en los que la relación osciló cerca de cero o incluso fue positiva. Pero desde comienzos de 2026 las fases de correlación negativa se han vuelto notablemente más frecuentes.

No significa que comprar hiperescaladores equivalga automáticamente a vender chips. Significa que el mercado ya no está tratando a toda la cadena de inteligencia artificial como una única operación. Las valoraciones, el financiamiento, el gasto de capital y la capacidad de monetizar las inversiones están comenzando a importar de forma individual.

El liderazgo de corto plazo vuelve hacia los grandes compradores de IA

En las últimas 20 sesiones, la canasta equiponderada de hiperescaladores supera al ETF SMH por aproximadamente 7,0 puntos porcentuales. Desde 2025, una diferencia de ese tamaño se sitúa en el percentil 93 de las observaciones. En otras palabras, solo una pequeña fracción de las ventanas de 20 sesiones ha mostrado una ventaja todavía mayor para los hiperescaladores. Durante largos períodos ocurrió exactamente lo contrario.

Entre finales de 2025 y mediados de 2026, los semiconductores mantuvieron ventajas que llegaron a superar los 20 puntos porcentuales en determinadas ventanas. Los fabricantes de chips eran vistos como los principales “máximos y palas” de la revolución de la inteligencia artificial.

El mercado parece comenzar a preguntarse si, después de años premiando a quienes venden la infraestructura, parte del valor puede regresar hacia las compañías que compran esa infraestructura y eventualmente monetizan los modelos, el cloud y los servicios construidos sobre ella.

Desde finales de junio el cambio de liderazgo es todavía más extremo

Si ampliamos ligeramente el horizonte, la diferencia resulta más contundente y desde el 30 de junio de 2026, la canasta de hiperescaladores acumula aproximadamente +8,1%. Durante el mismo período, el ETF de semiconductores SMH pierde alrededor de 15,3%, mientras el QQQ, utilizado como referencia del Nasdaq 100, retrocede cerca de 3,5%.

Por tanto, no estamos observando simplemente una recuperación de las grandes tecnológicas provocada por un Nasdaq fuerte.

Los hiperescaladores han conseguido avanzar incluso mientras el índice tecnológico permanece en negativo y los semiconductores registran una corrección considerablemente mayor. Lo que coincide con una fase en la que los inversionistas están cuestionando la economía del capex de inteligencia artificial.

Las grandes tecnológicas continúan gastando cantidades extraordinarias en centros de datos, chips, energía, redes y capacidad de cómputo. Pero el mercado quiere saber cuánto de ese gasto generará retornos suficientemente elevados y cuánto terminará simplemente incrementando la oferta de infraestructura.

​​​​​​​

Nvidia llega a resultados como el gran termómetro del trade de IA

Por eso los resultados de Nvidia tienen una relevancia que trasciende ampliamente a la propia compañía. Wall Street espera que los ingresos de Nvidia del último trimestre fiscal hayan crecido cerca del doble respecto al año anterior, lo que representaría su expansión más rápida en dos años. El beneficio neto también sería aproximadamente el doble. Sin embargo, esos números extraordinarios ya no son necesariamente suficientes.

El mercado está prestando particular atención a lo que Jensen Huang diga sobre el gasto de capital de sus principales clientes, la demanda futura de aceleradores, las ventas de Blackwell y Vera Rubin y la duración del actual ciclo de inversión.

Nvidia es el mejor barómetro del gasto en IA, precisamente porque sus resultados pueden mostrar si los hiperescaladores continúan acelerando sus proyectos de infraestructura o empiezan a aplicar mayor disciplina.

La acción también llega al reporte después de una etapa mucho menos lineal que en años anteriores. Nvidia acumuló recientemente siete sesiones consecutivas de caídas, igualando su racha negativa más larga desde 2019 y perdiendo aproximadamente 7,5%, aunque ese descenso ocurrió después de un avance cercano al 19% entre finales de julio y mediados de agosto.

En lo que va de 2026, las acciones todavía ganan alrededor de 14%. Es un rendimiento considerable, pero muy inferior al ritmo observado durante las primeras fases del boom de IA. Además, el mercado de opciones descuenta un movimiento cercano al 5% en cualquier dirección después de la presentación de resultados.

El problema ya no es solo cuánto se gasta, sino cómo se financia

El cambio de liderazgo también coincide con una transformación en la forma en que Wall Street observa a los hiperescaladores. Hasta hace relativamente poco, el gigantesco gasto en IA podía interpretarse principalmente como una historia de crecimiento. Ahora también se ha convertido en una historia de financiamiento.

Bloomberg reportó que Alphabet colocó A$5.500 millones en bonos denominados en dólares australianos, incluyendo un tramo a 20 años con un rendimiento de 6,98%, el costo más elevado que la compañía ha pagado históricamente por una nota de largo plazo. La operación atrajo más de A$18.000 millones en órdenes, mostrando que continúa existiendo una fuerte demanda por deuda de compañías tecnológicas con balances sólidos.

Pero el costo del dinero está aumentando, la presión no responde únicamente al riesgo crediticio de Alphabet. Los rendimientos gubernamentales de largo plazo han subido en múltiples economías, mientras empresas y gobiernos compiten simultáneamente por capital. Para el ecosistema de IA, esto importa especialmente porque el volumen de inversión es extraordinario.

El mercado estima que todavía podría materializarse aproximadamente US$1 billón en gasto de capital asociado a inteligencia artificial. Una gran proporción podría financiarse mediante el mercado de bonos.

Al mismo tiempo, las compañías estadounidenses con grado de inversión ya han colocado cerca de US$1,5 billones en deuda durante 2026, aproximadamente 36% más que un año antes, según cifras de Bloomberg. El boom de IA, por tanto, tiene una nueva variable: el precio del capital necesario para sostenerlo.

​​​​​​​

El comportamiento individual de las acciones demuestra por qué hablar simplemente de “hiperescaladores contra chips” puede resultar demasiado simplificador.

En las últimas 20 sesiones, la acción con mejor rendimiento del universo analizado es precisamente una empresa de semiconductores: Marvell, con un avance de 37,8%. Después aparecen Microsoft, con +25,2%, y Oracle, con +20,7%.

Micron acumula +13,7%, mientras Amazon avanza +13,1%. Nvidia gana +8,1% y AMD +5,4%. Alphabet sube 4,0%. En el extremo negativo, Meta pierde 3,9% y Broadcom retrocede 6,3%.

Esta dispersión refuerza una idea esencial: la rotación dentro de la inteligencia artificial no es uniforme. El mercado no está abandonando todos los fabricantes de chips ni comprando indiscriminadamente a todos los hiperescaladores. Está diferenciando entre empresas según exposición, valoración, expectativas de crecimiento y posicionamiento.

¿Se está rompiendo el trade de inteligencia artificial?

Probablemente no, lo que parece estar rompiéndose es la idea de que existe un único trade de IA capaz de subir de forma coordinada.

Las dudas sobre inventarios, múltiplos, financiamiento y capacidad energética han introducido más dispersión dentro de los semiconductores. Al mismo tiempo, el debate sobre monetización comienza a devolver atención hacia Microsoft, Oracle, Amazon y otras compañías que pueden convertir la infraestructura en servicios y aplicaciones.

También aparecen oportunidades de segundo orden en áreas como energía, uranio, redes, memoria y otras piezas necesarias para ampliar la capacidad de los centros de datos. El punto decisivo es que una industria puede continuar expandiéndose mientras cambia completamente la distribución de los retornos bursátiles entre sus participantes.

Por eso, los resultados de Nvidia tienen tanta importancia. Si Jensen Huang confirma que los hiperescaladores siguen acelerando el gasto, que la demanda por los nuevos chips permanece sólida y que los grandes acuerdos de financiamiento no están adelantando artificialmente ventas futuras, los semiconductores podrían recuperar parte del liderazgo perdido.

Pero si el mercado percibe señales de mayor disciplina en el gasto, cuestionamientos sobre los retornos de las enormes inversiones o una menor visibilidad sobre la demanda futura, la rotación hacia los hiperescaladores podría profundizarse.

La inteligencia artificial sigue creciendo. Lo que Wall Street está intentando decidir ahora es quién se quedará con una mayor parte de sus beneficios económicos.