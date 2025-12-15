Hoy se publica el informe de producción industrial de la Eurozona

- Los datos de producción industrial de octubre de la Eurozona captarán la atención de los inversores.
- Los datos servirán para medir los pronósticos del BCE.
- El PMI manufacturero de Nueva York será el dato clave en Estados Unidos.
La sesión de hoy está repleta de importantes publicaciones macroeconómicas. Tras los datos de Suiza, los inversores europeos seguirán de cerca la lectura de la producción industrial de octubre en la Eurozona. Si bien los datos previos rebotaron desde el mínimo de agosto, su ritmo fue menor al esperado (1,2% frente al 2,1% previsto), lastrado principalmente por el sector de bienes de consumo. Esta publicación servirá como prueba de fuego sobre la guía del BCE, que apunta a un mayor crecimiento previsto para la Eurozona. En Estados Unidos, la publicación más destacada es el PMI manufacturero regional de Nueva York.
Calendario económico del día
11:00 – Producción industrial de octubre en la Eurozona
-
Producción industrial: anterior 1,2% interanual.
-
Producción industrial: anterior 0,2% intermensual.
14:15 – Inicio de obras de vivienda de noviembre en Canadá
-
Dato previo de 232.800
14:30 – Ventas del sector manufacturero de octubre en Canadá
-
Pronóstico : -1,1% intermensual. Anterior 3,3%.
14:30 – Informe de inflación del mes de noviembre en Canadá
-
IPC mensual: anterior: 0,2% intermensual
-
IPC anual: anterior: 2,2% interanual
-
IPC subyacente (mensual): anterior: 0,6% intermensual
-
IPC subyacente (anual): anterior: 2,9% interanual
-
IPC recortado: anterior: 3,0% interanual
-
IPC mediano: anterior: 2,9% interanual
14:30 – Índice manufacturero Empire State de Nueva York para diciembre:
-
Dato previo de 18,70
16:30 – Discurso de John Williams, de la Fed
