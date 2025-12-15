Hoy se publica el informe de producción industrial de la Eurozona

La sesión de hoy está repleta de importantes publicaciones macroeconómicas. Tras los datos de Suiza, los inversores europeos seguirán de cerca la lectura de la producción industrial de octubre en la Eurozona. Si bien los datos previos rebotaron desde el mínimo de agosto, su ritmo fue menor al esperado (1,2% frente al 2,1% previsto), lastrado principalmente por el sector de bienes de consumo. Esta publicación servirá como prueba de fuego sobre la guía del BCE, que apunta a un mayor crecimiento previsto para la Eurozona. En Estados Unidos, la publicación más destacada es el PMI manufacturero regional de Nueva York.

Calendario económico del día

11:00 – Producción industrial de octubre en la Eurozona

Producción industrial: anterior 1,2% interanual.

Producción industrial: anterior 0,2% intermensual.

14:15 – Inicio de obras de vivienda de noviembre en Canadá

Dato previo de 232.800

14:30 – Ventas del sector manufacturero de octubre en Canadá

Pronóstico : -1,1% intermensual. Anterior 3,3%.

14:30 – Informe de inflación del mes de noviembre en Canadá

IPC mensual: anterior: 0,2% intermensual

IPC anual: anterior: 2,2% interanual

IPC subyacente (mensual): anterior: 0,6% intermensual

IPC subyacente (anual): anterior: 2,9% interanual

IPC recortado: anterior: 3,0% interanual

IPC mediano: anterior: 2,9% interanual

14:30 – Índice manufacturero Empire State de Nueva York para diciembre:

Dato previo de 18,70

16:30 – Discurso de John Williams, de la Fed