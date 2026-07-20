IA china gana terreno: ¿puede impulsar una rotación hacia acciones chinas?

La IA china volvió a sacudir al mercado global, el lanzamiento de Kimi K3, el nuevo modelo de Moonshot AI, reactivó el debate sobre si China está cerrando la brecha con los grandes laboratorios de Estados Unidos y si esa mejora puede cambiar el flujo de capital dentro del sector tecnológico. Moonshot presentó Kimi K3 como un modelo abierto de 2,8 billones de parámetros, con desempeño cercano a algunos de los principales modelos estadounidenses y una arquitectura que refuerza la competitividad del ecosistema chino de modelos abiertos.

El impacto no fue menor porque llegó en un momento sensible, en que las acciones de semiconductores ya venían bajo presión, con inversionistas cuestionando si el gasto masivo en infraestructura de IA puede generar retornos suficientes. La debilidad en chips se intensificó por dudas sobre la sostenibilidad del rally de inteligencia artificial y por el efecto de Moonshot sobre la percepción de retorno del gasto en hardware.

El mercado empieza a mirar la IA desde el costo, no solo desde la escala

Durante buena parte del rally de IA, el mercado premió a los grandes proveedores de infraestructura, especialmente chips, memoria, servidores y centros de datos. Esa lógica descansaba en una idea simple, modelos más grandes requerían más cómputo, y más cómputo significaba más demanda para Nvidia, SK Hynix, Samsung, TSMC y otros actores de la cadena.

El número de tokens procesados ​​por OpenRouter utilizando modelos chinos ha superado al de los procesados ​​utilizando modelos estadounidenses este año (billones). Fuente: OpenRouter, Deutsche Bank Research, Zerohedge.

El avance de los modelos chinos cambia la pregunta, dado que si modelos abiertos y más baratos pueden acercarse al rendimiento de los sistemas líderes, el mercado empieza a cuestionar si cada dólar adicional de gasto en cómputo genera el mismo retorno. OpenRouter mostró que DeepSeek duplicó su participación de tokens entre enero y junio de 2026, mientras varios modelos chinos aumentaron uso a costa de algunos proveedores estadounidenses, lo que sugiere que la demanda real de IA se está volviendo más sensible a precio y eficiencia.

Este punto también tiene respaldo académico, un estudio reciente sobre precios de inferencia en modelos de lenguaje documenta una caída cercana a 600 veces en precios de tokens entre 2020 y 2026, y atribuye buena parte de esa compresión a innovación de software, arquitectura y competencia, más que solo a mejoras de hardware.

La rotación hacia China ya empezó en Asia

El índice Hang Seng amplo de China. Fuente: xStation5.

En Asia, el capital empezó a moverse desde los mercados que habían liderado el rally de IA, especialmente Corea, hacia tecnología china. El Hang Seng Tech avanzó con fuerza mientras el KOSPI caía hacia mercado bajista, en una señal de que los inversionistas están buscando una exposición menos concurrida al ciclo de inteligencia artificial. El Hang Seng Tech subió 5% en una jornada en la que el KOSPI cayó más de 5%, arrastrado por la presión sobre semiconductores.

Corea y Taiwán fueron los ganadores más claros del primer tramo del ciclo de IA, porque ofrecían exposición directa a memoria, foundries y fabricación de chips. China, en cambio, quedó rezagada por dudas sobre consumo, regulación, geopolítica y crecimiento doméstico. Esa debilidad previa ahora puede transformarse en oportunidad táctica si el mercado decide que la próxima etapa del ciclo no será solo hardware, sino también modelos, software, cloud, aplicaciones y sustitución tecnológica local. El caso más claro está en las grandes tecnológicas chinas, el éxito de Kimi K3 volvió a poner en foco a Alibaba y Tencent, ambas vinculadas al ecosistema de Moonshot, mientras el Hang Seng Tech repuntaba cerca de 4%. Alibaba tendría una participación relevante en Moonshot, lo que ayuda a explicar por qué el mercado vuelve a mirar su negocio cloud como una vía de exposición a IA.

Grafico de las acciones de Alibaba. Fuente: xStation5.

Esto no significa que todo el sector tecnológico chino deba subir por igual. La rotación más sólida sería hacia compañías con tres características, exposición real a IA, balances capaces de financiar inversión y posibilidad de convertir adopción en ingresos. En ese grupo entran plataformas con cloud, datos, infraestructura, chips domésticos, centros de datos y aplicaciones empresariales.

Por qué China puede atraer flujos ahora

Valuación: Muchas acciones chinas llegan a esta etapa con múltiplos deprimidos tras años de presión regulatoria y desaceleración económica. Eso hace que cualquier mejora en expectativas pueda tener un impacto proporcionalmente mayor que en acciones estadounidenses de IA, donde las valoraciones ya incorporan escenarios muy optimistas. Posicionamiento: El trade de IA en Corea, Taiwán y Estados Unidos se volvió muy concurrido. Cuando un activo queda demasiado comprado, cualquier duda sobre márgenes, capex o competencia puede gatillar una salida rápida. China, en cambio, ofrece una versión más barata y menos poseída de la misma historia, aunque con riesgos mucho mayores. Política industrial: China está intentando construir una cadena de IA menos dependiente de proveedores extranjeros. Eso incluye modelos locales, chips domésticos, memoria, cloud, infraestructura eléctrica y centros de datos. Si el mercado percibe que Beijing está acelerando esa agenda, las acciones vinculadas a sustitución tecnológica podrían recibir una prima adicional.

La IA china puede impulsar una rotación hacia acciones chinas, pero no basta con que los modelos sean competitivos. El mercado necesita ver adopción real, monetización y mejora de beneficios. Kimi K3 generó tanto interés que Moonshot tuvo que pausar nuevas suscripciones por limitaciones de capacidad, según AP, lo que confirma demanda, pero también muestra que la infraestructura sigue siendo un cuello de botella. Además, la ventaja de modelos baratos tiene una lectura doble. Puede favorecer la adopción de IA en China, pero también puede comprimir precios y márgenes en toda la industria. Si la IA se vuelve más barata, los beneficiarios podrían ser las plataformas que usan IA para mejorar productividad, y no necesariamente todos los proveedores de modelos.

También hay riesgos externos, dado que las restricciones tecnológicas de Estados Unidos, posibles controles chinos sobre modelos avanzados, tensiones por chips y dudas sobre gobierno corporativo pueden limitar la entrada de capital internacional. Por eso, la rotación hacia China debería leerse como selectiva, no como una compra generalizada de cualquier acción china.

El contexto de Estados Unidos también ayuda a la rotación

La presión sobre las acciones estadounidenses de IA se produce en un momento en que algunos indicadores muestran cautela. Bloomberg Línea reportó que los directivos de empresas de Estados Unidos vendieron US$ 77.600 millones en acciones durante el primer semestre de 2026, el segundo mayor ritmo en más de dos décadas, mientras las compras internas se mantuvieron cerca de mínimos de siete años.

Ese dato no anticipa por sí solo una caída del mercado, pero refuerza la idea de que los inversionistas empiezan a ser más exigentes con las valuaciones. Si el capital reduce exposición a nombres estadounidenses de IA demasiado caros, parte de ese flujo puede buscar alternativas con menor precio relativo, y China aparece como una candidata natural dentro de Asia.

¿Puede continuar la rotación hacia acciones chinas?

Sí, pero con condiciones, puesto que la IA china puede impulsar una rotación si el mercado confirma que China no solo compite en modelos, también puede capturar valor económico en cloud, software, chips, memoria e infraestructura. La ventaja de costo de modelos como Kimi, DeepSeek o Qwen puede ser un catalizador potente si se traduce en mayor adopción empresarial y en ingresos visibles para las grandes tecnológicas chinas.

La lectura más equilibrada es que estamos ante una rotación táctica con potencial estructural. Táctica, porque nace de la fatiga del trade de semiconductores y de la búsqueda de activos más baratos. Estructural, porque si China sigue cerrando la brecha tecnológica, el mercado tendrá que revisar el descuento aplicado a sus acciones de tecnología.

El riesgo es que la rotación se adelante demasiado a los beneficios. China todavía enfrenta debilidad macro, regulación, tensiones geopolíticas y restricciones de chips. Por eso, el movimiento más razonable no es comprar China por estar barata, sino identificar qué empresas pueden beneficiarse directamente de una IA más barata, más abierta y más localizada.