Inflación en Chile estable y perspectivas del tipo de cambio: qué está moviendo al dólar

A nivel internacional, el mercado descuenta con fuerza un recorte de tasas de la Reserva Federal , lo que continúa debilitando al dólar global.

El dólar en Chile cae hacia 916 pesos, con expectativas de operar entre 911 y 920 pesos, influido por datos locales y el repunte del cobre.

La inflación en Chile se mantiene estable en 3,4% anual, aunque el avance mensual revela presiones leves en transporte y vestuario.

Inflación en Chile: estabilidad anual pero con presiones mensuales acotadas

La inflación en Chile continúa mostrando un comportamiento contenido, registrando una variación anual del 3,4%, en línea con el dato previo. No obstante, la lectura mensual revela un incremento tanto en la inflación general como en la subyacente, lo que refleja presiones inflacionarias moderadas.

Al revisar los componentes del índice, los sectores con mayor incidencia provienen de transporte y vestuario-calzado, ambos tradicionalmente más volátiles dentro del IPC. Estas categorías explican gran parte del ajuste mensual, aunque no modifican el panorama general de estabilidad inflacionaria.

La reacción inmediata en los mercados fue una caída del dólar, reflejando una menor probabilidad de que el Banco Central adopte una postura más expansiva en su próxima reunión. Esto sostiene una visión más neutral respecto al rumbo de la política monetaria. Además, los datos positivos de actividad —especialmente en servicios— explican parte del repunte mensual en precios.

En síntesis, el escenario inflacionario se mantiene bajo control, aunque aún sujeto a shocks externos y a la volatilidad cambiaria.

Dólar en Chile: retrocesos iniciales y expectativas para la sesión

El dólar en Chile inicia la jornada ligeramente a la baja en torno a 916 pesos por dólar, en un día marcado por las nuevas cifras de inflación y con un mercado operando dentro de rangos acotados.

Para hoy, se proyecta que el tipo de cambio fluctúe entre 911 y 920 pesos, con un sesgo moderado influido por:

el comportamiento del cobre ,

el contexto externo,

y la lectura doméstica de inflación.

En los datos de noviembre, el IPC subyacente mostró un repunte de 0,40% mensual, tras la caída del mes previo, mientras que el IPC general avanzó 0,30%, manteniendo la inflación anual en 3,40%. Estos antecedentes consolidan la percepción de que el proceso inflacionario continúa ordenado.

Contexto internacional: presión bajista para el dólar global

A nivel externo, el dólar global sigue debilitado ante las altas probabilidades de que la Reserva Federal aplique un recorte de 25 puntos base en su reunión de la próxima semana. El mercado asigna cerca de un 87% de probabilidad a dicha medida, lo que ha reforzado un tono más moderado en las expectativas monetarias.

Las señales mixtas provenientes del mercado laboral estadounidense acentúan esta visión más flexible, aumentando las apuestas por el inicio de un ciclo de bajas de tasas en los próximos meses.

Cobre al alza: soporte para el peso chileno

El cobre sube más de 1% en Londres, consolidando su rally reciente. Este avance está explicado principalmente por:

ajustes productivos en grandes mineras.

nuevas caídas en inventarios de la LME.

Expectativas de un mercado más estrecho hacia 2026.

Estos elementos continúan entregando soporte adicional al peso chileno, reduciendo presiones alcistas sobre el tipo de cambio.

Análisis técnico del tipo de cambio

Desde una perspectiva técnica, el tipo de cambio mantiene su tendencia bajista, con los 900 pesos aún como objetivo principal. Sin embargo, antes de alcanzar ese nivel, no se descarta un pullback hacia los 926 pesos, movimiento que sería coherente con la estructura actual del mercado.

Fuente: xStation 5