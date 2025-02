INFORME SEMANAL 23.07.2024

¿Qué significa Trump para el mercado? La reciente alza en el apoyo a Donald Trump, según Real Clear Politics, supera los niveles de las elecciones de 2016 y 2020. Esta tendencia se refleja en un aumento significativo en el índice de probabilidad de su victoria, que ahora se sitúa cerca del 70%, un salto considerable desde el 50% de hace tres años. Los debates entre Trump y Biden, sumados a los problemas de salud de Biden y el intento fallido de asesinato de Trump, han contribuido a este incremento. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Una posible victoria de Trump generaría efectos mixtos en varios sectores del mercado. Por un lado, podría traer oportunidades para el sector de las criptomonedas, las empresas minoristas y los bancos, ya que es probable que retrase la implementación de los requisitos de capital de Basilea III, lo cual favorecería al índice bancario KBW. En contraste, sectores como la atención sanitaria y la fabricación podrían enfrentar desafíos significativos, especialmente en relación con las subvenciones del programa Obamacare y los impuestos empresariales, respectivamente. El impacto de una administración Trump también podría influir en la inflación y las tasas de interés. La elección de Trump podría aumentar las expectativas de inflación, las cuales se han mantenido estables por debajo del 2.6% para los próximos cinco años.

Este escenario podría limitar los recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, que actualmente se proyectan en 2.7 recortes este año. Una menor probabilidad de recortes adicionales podría fortalecer al dólar, presentando un panorama complejo y variado para los mercados financieros.

