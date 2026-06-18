Intel se dispara tras anuncio de Trump sobre fabricación de chips para Apple en EE.UU.

Intel (INTC.US) tocó un máximo histórico este jueves después de que el presidente Donald Trump anunciara en Truth Social que la compañía fabricará chips para Apple en Estados Unidos, sin que ninguna de las dos empresas haya confirmado ni detallado el acuerdo. La acción saltó hasta 12% en la sesión hasta un récord de $135.48 y se mantiene con un alza cercana a 9.4%, lo que la deja con una ganancia acumulada de 256.7% en lo que va del año.

El mercado decidió reaccionar primero y preguntar después, en un patrón que se ha vuelto habitual cada vez que la Casa Blanca interviene directamente en la narrativa de un fabricante de semiconductores.

Trump vincula a Apple con su ofensiva por traer la manufactura de chips a EE.UU.

El movimiento se suma a una recuperación que ya venía siendo notable, la acción de Intel ha subido 464% en los últimos doce meses, un cambio radical para una empresa que pasó varios años al margen del auge de la inteligencia artificial mientras lidiaba con retrasos de manufactura y la pérdida de su posición dominante en la industria de los semiconductores. Esa racha llevó la capitalización bursátil de la compañía a 608.7 mil millones de dólares.

Trump no entregó detalles sobre el alcance del acuerdo, pero lo mencionó dentro de una publicación más amplia en la que explicó que decidió respaldar a Intel porque "necesitamos diseñar y construir nuestros chips aquí en Estados Unidos", y en la que también destacó compromisos previos similares de Nvidia y del proyecto Terafab de Elon Musk con la compañía. Sin dar mayores precisiones, agregó que Apple (AAPL.US) había aceptado trabajar con Intel para fabricar sus propios chips en el país.

El anuncio llega después de que Bloomberg reportara, a comienzos de mayo, que Apple exploraba usar tanto a Intel como a Samsung Electronics para fabricar los procesadores principales de sus dispositivos dentro de Estados Unidos. Para Apple, esa diversificación reduciría su dependencia casi exclusiva de Taiwan Semiconductor Manufacturing, su proveedor histórico, y podría ayudar a aliviar la escasez de componentes que ha presionado al alza los precios de varios de sus productos.

La reacción se sintió en toda la cadena de semiconductores, Apple llegó a subir hasta 1.6% en la jornada, aunque cedió buena parte de esa ganancia conforme avanzaron las horas, mientras que Nvidia sumó otro 1.6% adicional y las acciones de Samsung Electronics en Seúl saltaron casi 6%, una señal de que el mercado interpretó el anuncio como positivo para todo el sector, no solo para Intel.

El salto bursátil corre por delante de los hechos

Para Intel, conseguir clientes externos para su negocio de fundición es la pieza central del plan de recuperación que impulsa el CEO Lip-Bu Tan desde que asumió el cargo en marzo de 2025. La compañía todavía está en una etapa temprana de ese esfuerzo, después de varios intentos fallidos en el pasado, y sumar a Apple como cliente representaría una victoria significativa que podría atraer negocio adicional de otros fabricantes.

Sin embargo, Intel todavía debe demostrar que sus fábricas pueden igualar el nivel de manufactura avanzada de Taiwan Semiconductor Manufacturing, y que cualquier relación temprana de fundición probablemente comience siendo de bajo volumen y con componentes menos críticos.

El respaldo a Intel no es nuevo, el gobierno de Trump se convirtió en uno de los principales accionistas de la compañía el año pasado, tras adquirir una participación cercana al 10% a cambio de apoyo estatal, y desde entonces Intel también ha sumado inversiones de Nvidia y de SoftBank Group. Ese respaldo combinado, junto con el repunte generalizado del sector de semiconductores, que mide el índice PHLX y que acumula un alza de 90% en el año, ayuda a explicar por qué el mercado decidió celebrar primero un anuncio que, en los hechos, todavía carece de cifras concretas.

Fuente: xStation5.