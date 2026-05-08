Intel se dispara un 17% tras acuerdo preliminar con Apple para fabricar chips

- Las acciones de Intel suben hasta los US$128,3 luego de conocerse conversaciones avanzadas con Apple para fabricar chips destinados a algunos de sus dispositivos.
- La posible alianza es interpretada como una señal de fortalecimiento del negocio de fundición de Intel y de un mayor peso dentro de la cadena de suministro global de semiconductores.
- El acuerdo preliminar se enmarca en la estrategia de Apple de disminuir su dependencia de proveedores concentrados, lo que podría beneficiar la utilización de capacidad y las perspectivas de ingresos futuros de Intel.
- Las acciones de Intel suben hasta los US$128,3 luego de conocerse conversaciones avanzadas con Apple para fabricar chips destinados a algunos de sus dispositivos.
- La posible alianza es interpretada como una señal de fortalecimiento del negocio de fundición de Intel y de un mayor peso dentro de la cadena de suministro global de semiconductores.
- El acuerdo preliminar se enmarca en la estrategia de Apple de disminuir su dependencia de proveedores concentrados, lo que podría beneficiar la utilización de capacidad y las perspectivas de ingresos futuros de Intel.
Intel (INTC.US) sube con fuerza hasta la zona de US$128,3, impulsada por reportes de un acuerdo preliminar con Apple para producir chips destinados a algunos de sus dispositivos. El mercado interpreta la noticia como una validación y una señal de que la compañía podría ganar peso en la cadena de suministro de semiconductores de Apple.
Según The Wall Street Journal, las conversaciones entre Apple e Intel se han extendido por más de un año y se intensificaron en los últimos meses, aunque todavía no está claro qué productos fabricaría Intel. La posible alianza llega en un contexto en el que Apple busca diversificar proveedores y reducir riesgos de concentración.
La reacción de la acción refleja una mejora en expectativas sobre utilización de capacidad, ingresos futuros y posicionamiento estratégico.
Fuente: xStation5
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