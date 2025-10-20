Interrupción global de los servicios de AWS. ¿Afectará al precio de las acciones de Amazon?

Amazon Web Services (AWS) está experimentando una importante interrupción global que ha causado problemas en muchas plataformas online hoy por la mañana. Los problemas afectan a servicios como Amazon.com, Prime Video, Alexa, Ring y la aplicación McDonald's (que depende parcialmente de la infraestructura de AWS).

AWS ha confirmado que el problema se produce principalmente en la región US-EAST-1, pero sus efectos se están sintiendo en todo el mundo. La compañía está investigando activamente las causas del error y los retrasos en múltiples servicios. Hasta el momento, no se ha proporcionado una causa oficial ni un tiempo estimado de resolución. AWS ha prometido proporcionar actualizaciones cada 45 minutos o antes si se dispone de nueva información.

La interrupción está causando dificultades para que usuarios de todo el mundo accedan a estos servicios, algunos de los cuales están suspendidos. Por ejemplo, Perplexity confirmó que su servicio está fuera de línea debido a problemas de infraestructura de AWS, y los usuarios de dispositivos Alexa han reportado falta de respuesta.

Aunque la interrupción está afectando significativamente las operaciones diarias de empresas y usuarios particulares, su impacto en el precio de las acciones de Amazon sigue siendo mínimo por ahora. Cabe destacar que, desde principios de año, las acciones de Amazon se han quedado por detrás de los principales índices del mercado, como el Nasdaq 100 y el S&P 500. Si bien estos índices han subido casi un 20%, las acciones de Amazon bajan un 3,5% en el año. A pesar de ello, los inversores se mantienen cautelosamente optimistas, a la espera del informe trimestral de resultados de la compañía, previsto para el jueves, que podría ser crucial para el futuro de la acción.