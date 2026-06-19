IPSA busca consolidar cerca de 11.000 puntos

El IPSA avanza 0,50% hasta 10.890 puntos en la jornada del jueves, encaminándose a cerrar la semana con una ganancia de 1,4% y un acumulado de 3,9% desde enero. El volumen es reducido por el feriado de Juneteenth en EE.UU., que mantiene los mercados norteamericanos cerrados y limita las referencias externas para los operadores locales. El catalizador de la sesión es enteramente doméstico, dado que Enel Américas convocó a una junta extraordinaria para votar un nuevo programa de recompra de acciones, lo que disparó el papel más de 10% y concentró buena parte del flujo del índice en un único nombre.

El IPSA en fase de digestión con la zona de 11.000 como referencia pendiente

Fuente: Bolsa de Santiago.

Tras la última semana, la mejor semana del año con una subida de 6,33%, el IPSA entra en una dinámica de consolidación ordenada. El máximo semanal de 11.116 puntos sigue siendo la referencia que el mercado necesita superar para reactivar el sesgo alcista de corto plazo, a media jornada, el índice cotiza 2,1% por debajo de ese nivel y todavía no recupera el cierre del miércoles en 10.923 puntos. La lectura más apropiada para la jornada es de toma de ganancias técnica más que de deterioro de fondo, con el índice buscando establecer un piso razonable luego de una subida semanal que lo había llevado desde los 10.400 puntos a la zona de los 11.000.

Las principales alzas del índice por fuera de Enel Américas son ILC (+2,14% a $21.501), Salfacorp (+1,96% a $1.300), Andina-B (+1,82% a $4.480) y Mall Plaza (+1,77% a $3.897,90). En el lado bajista, LATAM Airlines (LTM) retrocede 1,55% hasta $24,73, seguida por CMPC (-0,61% a $1.048,50) y CAP (-0,33% a $6.428,60). SQM-B, referencia del mercado para el litio, avanza solo 0,41% hasta $72.247, un movimiento contenido que refleja la cautela ante el fortalecimiento del dólar posterior al FOMC de esta semana y la presión que eso genera sobre los commodities. La Bolsa de Santiago opera sin flujos externos significativos mientras Wall Street permanece cerrado.

Enel Américas convoca a junta de recompra y borra la pérdida del año en una sesión

Enel Américas avanza 10,53% hasta $83,23, el mayor movimiento del IPSA en la jornada con amplio margen. La empresa comunicó mediante hecho esencial la convocatoria a una junta extraordinaria de accionistas para el 23 de julio, donde se votará un programa de adquisición de acciones de propia emisión por hasta el 5% del capital. El precio de referencia tomará como base el promedio ponderado de los 90 días previos al 17 de junio, con un premio de hasta un 15%. Al valor de mercado actual de la compañía, cercano a US$8.612 millones, el 5% equivale a aproximadamente US$430,5 millones.

La noticia tiene mayor impacto porque llega en un momento de debilidad relativa del papel. ENELAM acumulaba una caída de 9,28% en lo que iba del año al cierre del miércoles, cotizando en torno a $75,3, un nivel notablemente inferior al precio base implícito de la recompra. La jornada prácticamente borra esa pérdida anual, al precio actual de $83,23, el papel opera muy cerca del nivel de inicio de 2026. No es la primera vez que la empresa utiliza este mecanismo, en septiembre de 2025 recompró el 4% de sus acciones a un precio de $105,23 por título, pagando unos US$467 millones, en un proceso que recibió órdenes de venta por cerca del triple de la cantidad máxima ofrecida. El mercado interpreta que una demanda histórica tan holgada anticipa un proceso similar de sobresuscripción esta vez.

El dólar fuerte y la señal hawkish de la Fed como telón de fondo externo

El contexto externo de esta jornada combina el impacto diferido del FOMC del miércoles con el bajo volumen propio del feriado. El dólar protagonizó su mayor avance de dos días consecutivos en tres meses tras la comunicación del equipo de Kevin Warsh, donde el dot plot reveló que aproximadamente la mitad de los miembros del FOMC proyecta al menos un alza de tasas antes de fin de año, con el mercado descontando una probabilidad cercana a 50% de que ese movimiento llegue en septiembre. Las tasas en economías emergentes enfrentan ahora un adversario adicional en forma de una Fed más restrictiva, lo que encarece el financiamiento en dólares y presiona el diferencial de tasas para mercados como el chileno.

Para el IPSA, ese telón de fondo se traduce principalmente en la posición del cobre, el principal ancla del selectivo chileno. Un dólar más fuerte tiende a presionar los precios de los commodities expresados en esa divisa, y la cautela de SQM-B en la jornada de hoy es consistente con esa lectura. La próxima referencia significativa para el índice llegará la semana siguiente, cuando Wall Street retome actividad normal y el mercado pueda calibrar si la zona de los 11.000 puntos opera como soporte o si la resistencia técnica sigue pesando sobre el sesgo de corto plazo.

Gráfico del MSCI Chile, proxy para la bolsa de Santiago. Fuente: xStation5.