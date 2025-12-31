IPSA cierra con baja moderada, pero el mercado mantiene el foco en un 2026 más constructivo

Para 2026, el sesgo sigue favorable si se consolida el marco macro y la confianza, aunque con un recorrido menos lineal y episodios de corrección.

Parque Arauco lideró las alzas (+1,53%) y Concha y Toro avanzó cerca de 1%, en un mercado más selectivo.

El IPSA retrocedió 0,38% y cerró en 10.481 puntos , en una sesión tranquila y sin un catalizador dominante.

Una jornada sin catalizadores y con tono selectivo en la Bolsa de Santiago

El IPSA terminó la sesión de hoy con una baja moderada de 0,38%, cerrando en 10.481 puntos, en una rueda marcada por baja intensidad y sin un driver dominante. El mercado se movió con un tono más selectivo, algo habitual en estas fechas, y con avances puntuales que no alcanzaron a compensar la presión del índice en su conjunto.

Este tipo de sesiones, donde no hay un “tema del día” que ordene el flujo, suele traducirse en movimientos acotados y rotación por nombres específicos. En la práctica, el índice puede mostrar debilidad aun cuando existan algunas alzas destacadas, especialmente si los componentes de mayor ponderación se mantienen planos o con leves retrocesos.

Acciones destacadas: Parque Arauco y Concha y Toro lideran las alzas

Dentro de los movimientos más relevantes, destacó Parque Arauco, que lideró las alzas con un avance de 1,53%, seguido por Concha y Toro, con una subida cercana al 1%. En el resto del mercado no se observaron desplazamientos importantes: las variaciones fueron más acotadas y no se configuró un liderazgo claro desde los “pesos pesados” del índice.

Este comportamiento refuerza la idea de una sesión de selección fina: algunos papeles capturaron compras tácticas, pero el impulso no fue lo suficientemente amplio como para empujar al IPSA al alza.

Balance 2025: un año sólido que eleva la exigencia para lo que viene

Más allá del ruido diario, el balance anual deja un mensaje claro: el IPSA cierra un año muy sólido y el mercado ya empieza a mirar 2026 con expectativas más constructivas. La narrativa que sostiene el sentimiento se apoya en dos pilares: la posibilidad de nuevas bajas de tasas en Chile y un escenario político que el mercado interpreta como potencialmente más pro mercado, factores que tienden a favorecer a sectores sensibles al ciclo local.

Al mismo tiempo, después de un año tan fuerte, es razonable anticipar un camino menos lineal. En escenarios de rally prolongado, el mercado suele volverse más exigente: aparecen tomas de utilidad, rebalanceos y correcciones puntuales, incluso sin un deterioro estructural del panorama.

IPSA 2026: continuidad del ciclo, pero con más selectividad

La entrada a 2026 se da desde un punto de partida elevado para la renta variable chilena, con un sesgo que se mantiene constructivo, pero con mayor exigencia. En este contexto, el desempeño dependerá menos de una simple revalorización por múltiplos y más de factores como crecimiento de utilidades, credibilidad fiscal y ejecución del nuevo marco económico.

Bajo este enfoque, un precio objetivo razonable para el IPSA hacia el cierre de 2026 se ubica en torno a 11.500 puntos, con un rango de trabajo entre 10.800 y 12.200. El escenario base asume estabilidad política, convergencia macro y ausencia de un shock externo abiertamente adverso; el extremo superior requiere compresión adicional del riesgo y un entorno global más favorable a emergentes, mientras que el piso contempla el retorno de incertidumbre o un shock externo que endurezca las condiciones financieras.

Sectores a seguir: banca, consumo, utilities y el rol táctico de commodities

Si el mercado sostiene el tono constructivo, el liderazgo tendería a concentrarse en los nombres más líquidos del índice. En particular:

Banca : aparece como uno de los motores potenciales al capturar un entorno de tasas más benigno y una eventual reactivación del crédito si inversión y consumo acompañan.

Consumo y retail : ganan atractivo cuando mejora la visibilidad macro y el mercado “compra” un escenario de mayor estabilidad.

Utilities y servicios regulados : pueden aportar defensividad y flujo, funcionando como estabilizadores en un año que probablemente tendrá más pausas que el anterior.

Commodities (cobre): seguirían actuando como amplificadores del movimiento del IPSA, pero con una dinámica más táctica y muy dependiente del ciclo global.

En simple: el mercado puede seguir “bien”, pero la diferencia la marcará la calidad, la visibilidad y el timing.

Señal técnica favorable, pero con cautela táctica tras el rally

Desde el ángulo técnico, la lectura con la que el mercado se aproxima a 2026 es consistente con continuidad: hay señales agregadas de fortaleza y un sesgo que apunta a tendencia positiva. Sin embargo, esa misma fortaleza aumenta la probabilidad de correcciones intermedias, muchas veces asociadas a tomas de utilidad o shocks externos puntuales. En ese marco, la clave será distinguir entre correcciones “sanas” dentro de una tendencia y cambios reales del escenario de fondo.

Qué mirar después de una sesión tranquila como la de hoy

Tras un cierre con baja moderada y sin catalizadores, el foco del mercado suele volver a lo estructural:

Expectativas de tasas de interés y señales de convergencia macro en Chile.

Capacidad de las compañías de sostener crecimiento de utilidades en un entorno más exigente.

Rotación sectorial: cuándo el flujo vuelve a banca , consumo y real estate , y qué tan defensivo se pone el mercado con utilities .

Riesgos externos: episodios que disparen volatilidad global y tensionen condiciones financieras.

En suma, el mensaje del día es de pausa, no de quiebre: el IPSA ajusta levemente, mientras el mercado mantiene una mirada de mediano plazo con sesgo favorable, pero consciente de que el 2026 podría exigir más disciplina y selección que el rally previo.