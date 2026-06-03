Irán responde a bombardeos de EE.UU.

Anoche se produjeron nuevos ataques en la región del Golfo Pérsico, lo que ha devuelto tensión al mercado energético. El petróleo prolonga las subidas de ayer ante el temor a un alto el fuego cada vez más frágil. A media sesión, el Brent cotiza cerca de 98 dólares por barril. Los metales preciosos, como el oro y la plata, registran ligeros descensos.

Los ataques se concentraron en varios puntos clave:

El aeropuerto de Kuwait fue atacado. Drones iraníes impactaron en la zona portuaria y el aeropuerto ha suspendido vuelos.

Además de aeropuertos civiles, se lanzaron misiles balísticos hacia la base Ali Al Salem. CENTCOM afirma que la amenaza fue interceptada.

La defensa aérea de Bahréin informó de incursiones iraníes en su espacio aéreo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán declaró que los ataques son una respuesta a los bombardeos estadounidenses sobre instalaciones en la isla de Qeshm y al ataque contra un petrolero iraní en el Golfo. Teherán añadió que “Kuwait y Bahréin también comparten responsabilidad”.

En este contexto, también cobran relevancia los comentarios del secretario de Estado Marco Rubio, considerado un posible sucesor de Trump:

El apoyo de Irán a organizaciones terroristas es “ una de las líneas rojas ”.

Irán podría aspirar a un alivio de sanciones, pero tendría que aceptar “ restricciones estrictas y de largo plazo ”.

El alivio de sanciones no se concederá a cambio de abrir el estrecho.

Rubio añadió que la respuesta iraní podría llegar con un retraso de hasta cinco días.

Por su parte, Donald Trump afirmó en Truth Social que Irán “no tendrá armas nucleares” y que es posible una reunión con los líderes iraníes, aunque sin ofrecer detalles.

A pesar de la escalada, la bolsa no parece reaccionar: las acciones de petroleras y compañías de defensa se mantienen cerca de los niveles de cierre de ayer.

Gráfico del Petróleo

El precio del petróleo ha vuelto a situarse por encima del 38,2% de Fibonacci, defendiendo así la línea de tendencia de largo plazo (la línea roja central). Desde un punto de vista técnico, el siguiente objetivo para los compradores se sitúa en torno a los 104 dólares y el nivel de 23,6% de Fibonacci.

Para romper la tendencia alcista, es crucial que los vendedores consigan llevar el precio por debajo de la línea de tendencia mencionada.