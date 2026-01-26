IREN: La estabilidad de Bitcoin y la expansión en IA definen la volatilidad pre-resultados

IREN Limited logró reducir parcialmente su volatilidad y, en contraste con el sector tecnológico, cerró el viernes con una revalorización del 8,4%, alcanzando los $56,62. Sin embargo, hoy lunes 26 de enero la acción acumula un retroceso del 5%. En concordancia con la tendencia primaria (6m: +200%), este avance, que rompe el rango de consolidación previo ($50,14 - $58,55), refleja la aceptación del mercado hacia modelos híbridos que combinan exposición a Bitcoin con la creciente demanda de centros de datos para inteligencia artificial.

El activo subyacente del negocio tradicional, Bitcoin, se mantiene estable en torno a los $87.500. Sin embargo, el diferencial de rendimiento de IREN frente a competidores como Marathon Digital o Riot Platforms radica en su pivote estratégico hacia la computación de alto rendimiento (HPC).

Aunque Bitcoin se mantiene estable en la zona de los $87.500, actuando como soporte para el sector, IREN ha logrado destacar sobre el resto. Su rendimiento superior frente a competidores demuestra una revalorización donde los inversionistas están pagando una prima por expansión, viendo en este activo híbrido un mayor potencial frente a los mineros puros.

Infraestructura Crítica

El mercado descuenta el éxito en la ejecución del acuerdo a cinco años, valorado en $9.700 millones con Microsoft. El contrato, que contempla el uso de chips Nvidia de última generación suministrados por Dell, actúa como un impulsor clave de la tendencia alcista actual. La expansión en el campus de Childress (Texas) está prevista hasta 2026. Sin embargo, el acuerdo incluye cláusulas de terminación en caso de que IREN no cumpla con los plazos, lo que añade presión operativa.



Calendario Financiero

Los inversionistas cuenta con dos fechas importantes en el calendario que definirán la tendencia de corto plazo:

Decisión de la Fed (28 de enero): La reunión de política monetaria de este miércoles y la posterior conferencia de prensa ( 19:30 GMT ) podrían generar fluctuaciones. Un tono hawkish podría presionar las valoraciones de empresas intensivas en capital como IREN.



Resultados del 2T Fiscal 2026 (5 de febrero): Según comunicado oficial, IREN presentará sus cuentas del trimestre finalizado el 31 de diciembre el próximo jueves 5 de febrero, con una conferencia a las 22:00 GMT .

Más allá de los ingresos brutos, el mercado buscará confirmación sobre la velocidad del avance de infraestructura y si la expansión en nube de la IA está progresando sin generar complicaciones en el flujo de caja operativo derivado de la minería.



Perfil Corporativo

IREN, firma de origen australiano cotizada en el NASDAQ, opera una plataforma verticalmente integrada de centros de datos de próxima generación. Aunque apalanca su infraestructura histórica para la minería de Bitcoin, la compañía se ha transformado en un proveedor de servicios en la nube para IA. Su modelo de negocio actual se centra en alquilar capacidad de cómputo intensivo a través de clústeres de GPUs a gran escala, operando desde regiones abundantes en energías renovables.



Análisis Técnico

El liderazgo de IREN, encabezado por Daniel Roberts, ha destacado un progreso significativo en la diversificación hacia servicios de nube para inteligencia artificial, aunque la compañía mantiene un perfil de riesgo elevado debido a su dependencia del sector cripto. Una corrección en Bitcoin o interrupciones en la cadena de suministro de chips especializados podrían comprometer el flujo de caja necesario para financiar el gasto de capital de sus nuevos centros de datos. Durante la jornada de este lunes, el foco del mercado estará en la capacidad de la acción para reconquistar el nivel de los US$ 56,00, especialmente ante la volatilidad macroeconómica que se espera introduzca la Reserva Federal a mitad de semana.

Actualmente, la cotización oscila en torno a los US$ 53,51 con un impulso medio de 45,4 puntos en el RSI, lo que elimina riesgos inmediatos de sobrecompra pero refleja una falta de convicción alcista. El activo fluctúa sobre su EMA de 100 periodos situada en los US$ 51,20, mientras que la EMA de 50 se encuentra en plena ruptura por encima del precio de negociación actual, actuando como una resistencia inmediata de corto plazo.

Para consolidar con mayor certeza el sesgo alcista, la acción debería superar y mantenerse por encima de los US$ 58,56. No obstante, este escenario sigue siendo incierto, ya que un retroceso por debajo de los US$ 50,12 probablemente invalidaría la estructura actual y obligaría a un cambio de tendencia. Pese a estos riesgos, el reciente flujo de contratos favorables para la compañía sugiere que el sesgo positivo podría prevalecer, siempre que no se materialicen los problemas operativos o de suministro mencionados anteriormente.





Fuente: xStation5

