Kospi: Desplome, Samsung y SK Hynix ponen a prueba el rally de la IA

Corea del Sur se había convertido en una de las formas más directas de comprar inteligencia artificial sin comprar directamente Nasdaq. No era una historia complicada: memoria avanzada, HBM (Siglas de “High Bandwidth Memory”, un componente crítico para el auge de la Inteligencia Artificial), centros de datos, demanda de Nvidia, beneficios disparados y dos nombres dominando el tablero, Samsung Electronics y SK Hynix. El problema es que cuando un mercado sube por una historia tan potente y tan concentrada, también cae por esa misma puerta. Y eso es exactamente lo que ha pasado con el Kospi.

El índice coreano sufrió una caída diaria cercana al 10%, hasta cerrar en torno a 8.203 puntos, su peor sesión en más de tres meses. La venta fue tan fuerte que activó paradas temporales de negociación, mientras Samsung y SK Hynix llegaron a caer más de 12% cada una. No estamos hablando de una corrección normal de mercado. Estamos hablando de un ajuste violento en el corazón de la narrativa que había convertido a Corea en uno de los mercados estrella del año.

La caída duele más porque llega justo después de una euforia casi perfecta. Un día antes, SK Hynix había superado a Samsung como la compañía cotizada más valiosa de Corea del Sur, algo simbólicamente enorme. La empresa cerró con una capitalización cercana a 2.080 billones de wones, frente a unos 2.066 billones de Samsung, impulsada por su liderazgo en memorias de alto ancho de banda para IA. Que al día siguiente el mercado se dé la vuelta con tanta violencia no invalida la historia de Hynix, pero sí deja claro que el precio había empezado a descontar un escenario demasiado limpio.

Las tres causas detrás del desplome del Kospi

La primera causa de la caída es evidente: exceso de posicionamiento. El Kospi venía de una subida extraordinaria, con avances cercanos al 95% en 2026 después de un 2025 también muy fuerte. SK Hynix, Samsung y otras acciones de memoria habían concentrado buena parte del flujo global hacia IA. Cuando un índice sube tanto y depende tanto de dos compañías, la pregunta deja de ser si la tesis es buena. La pregunta pasa a ser si queda alguien por comprar. Y cuando empieza la toma de beneficios, todos descubren al mismo tiempo que la puerta de salida es bastante más estrecha de lo que parecía.

La segunda causa es el apalancamiento. Corea ha aprobado recientemente ETFs apalancados vinculados a acciones individuales como Samsung y SK Hynix, productos que ofrecen exposición multiplicada al movimiento diario de esas acciones. En un mercado tranquilo, eso parece una herramienta atractiva. En un mercado caliente, se convierte en gasolina. La demanda fue tan fuerte que más de 350.000 inversores minoristas completaron la formación obligatoria para operar estos productos, y la deuda de margen alcanzó niveles récord. Cuando el precio sube, el apalancamiento amplifica la euforia. Cuando cae, obliga a vender más rápido. Esa dinámica explica por qué la caída parece más un desalojo que una simple corrección.

La tercera causa es la Fed. El giro más agresivo del banco central estadounidense ha cambiado el tono global. Si el mercado empieza a descontar tasas más altas durante más tiempo, o incluso nuevas subidas, las tecnológicas de crecimiento sufren más. No porque sus negocios desaparezcan, sino porque sus valoraciones dependen mucho del coste del capital. Las compañías de IA han sido tratadas como si el crecimiento futuro fuera casi inevitable. Pero cuando las tasas suben, el futuro vale menos en precio presente. Esa es la parte incómoda para todo el complejo de semiconductores: una gran historia puede seguir siendo buena y, aun así, estar demasiado cara para un mundo de tasas más altas.

Samsung y SK Hynix: dos historias distintas dentro de la IA

Samsung y SK Hynix no son iguales, y esa diferencia importa. SK Hynix ha sido el gran ganador de la IA porque está mejor posicionada en HBM, la memoria de alto ancho de banda que necesitan los aceleradores de inteligencia artificial. Su conexión con Nvidia y con los grandes centros de datos ha cambiado completamente la percepción del mercado. Hace años era una compañía cíclica de memoria. Ahora el mercado la ha tratado como una pieza crítica de la infraestructura global de IA. Esa revalorización tiene sentido, pero también implica una exigencia enorme: si hay cualquier duda sobre capex de hyperscalers, márgenes de HBM o ritmo de pedidos, la acción puede caer con mucha fuerza porque venía valorando casi la perfección.

Samsung, en cambio, tiene una lectura más mixta. Sigue siendo un gigante, pero el mercado ha penalizado su retraso relativo frente a SK Hynix en HBM y su menor claridad en la monetización inmediata de la IA. Samsung tiene escala, balance, foundry, memoria, móviles y electrónica de consumo, pero precisamente por eso su historia es menos pura. En una fase de euforia, el mercado premia más al jugador que parece tener la exposición más directa al cuello de botella. En una fase de caída, Samsung también cae porque es parte del mismo trade coreano de semiconductores, aunque su perfil sea más diversificado.

El impacto global en los semiconductores

La venta también tiene una lectura global. Micron cayó con fuerza en preapuertura de mercado, y otras acciones ligadas a chips sufrieron presión, porque el mercado está empezando a preguntarse si la cadena de IA ha corrido demasiado. No es una duda nueva. La cuestión de fondo es si los hyperscalers seguirán aumentando capex al ritmo que el mercado ha descontado. Mientras Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta y otros sigan gastando de forma agresiva en centros de datos, la demanda de memoria avanzada debería seguir siendo fuerte. Pero si aparece cualquier señal de moderación, los valores que más han subido son los primeros en pagar.

Aquí conviene no confundir dos cosas: corrección de precio y ruptura de tesis. La caída del Kospi no significa que la IA se haya acabado ni que la demanda de HBM haya desaparecido. Significa que el mercado coreano estaba demasiado concentrado, demasiado apalancado y demasiado dependiente de una narrativa que no admitía errores. La tesis de largo plazo sigue apoyada por datos reales: los beneficios de memoria han mejorado, la demanda de centros de datos sigue fuerte y SK Hynix incluso ha recibido una acogida muy positiva por sus planes de cotizar en EE. UU., precisamente para aprovechar el apetito inversor por acciones ligadas a IA.

Valoraciones exigentes y niveles técnicos clave

El problema es que el mercado ya no está comprando solo resultados. Está comprando duración de crecimiento. Y ahí el listón se ha puesto muy alto. SK Hynix había subido alrededor de 300% en el año, Samsung más de 150% y Micron más de 200%. Con avances así, una caída del 10% o del 12% no necesita una mala noticia específica. A veces basta con que el mercado diga: “demasiado, demasiado rápido”.

Desde el punto de vista técnico, la caída deja una señal clara: el Kospi ha pasado de una fase de momentum limpio a una fase de prueba. El índice venía marcando máximos históricos y ahora ha devuelto una parte importante del tramo reciente. ¿El soporte? Los 8.000 puntos. Y mientras no recupere con fuerza la zona perdida, el mercado va a mirar cualquier rebote con sospecha. Si rebota con poco volumen y sin recuperación clara de Samsung y SK Hynix, podría ser simplemente un descanso dentro de la corrección. Si, en cambio, las dos grandes vuelven a liderar y el índice recupera zonas de ruptura, entonces la caída podría quedar como una limpieza violenta de apalancamiento.



Fuente: xStation5

La señal más importante vendrá de SK Hynix. Si el mercado sigue creyendo en el liderazgo de HBM, Hynix debería estabilizarse antes que Samsung. Si Hynix sigue cayendo con fuerza, la lectura cambia porque significaría que el problema ya no es solo rotación o apalancamiento, sino duda sobre el activo estrella. Samsung, por su parte, tiene que demostrar que puede cerrar la brecha en HBM y que no queda relegada a una historia más lenta dentro del ciclo de IA. En otras palabras: Hynix necesita defender su liderazgo; Samsung necesita recuperar credibilidad tecnológica.

Qué significa esta caída para los inversores

Para el inversor, la lectura práctica sería esta. La caída del Kospi no es una señal para declarar muerto el rally de semiconductores, pero sí es una advertencia seria sobre concentración y valoración. Corea se había convertido en un mercado donde dos compañías explicaban demasiado. Eso puede funcionar de maravilla mientras la historia es alcista. Pero cuando el mercado global empieza a preocuparse por Fed, tasas, capex de IA y toma de beneficios, esa concentración se vuelve un problema.

La parte constructiva es que los fundamentales de memoria no se han deteriorado de golpe. La demanda de IA sigue ahí, los centros de datos siguen necesitando memoria avanzada y Corea sigue siendo una pieza central de la cadena global de semiconductores. La parte peligrosa es que el mercado había convertido esos fundamentales en una operación demasiado popular. Y cuando una buena historia se convierte en una posición masiva, deja de bastar con que sea buena. Tiene que seguir sorprendiendo.

El Kospi no ha caído porque Corea haya dejado de ser importante. Ha caído porque se había vuelto demasiado importante dentro del mismo trade global: IA, chips, memoria, HBM y capex tecnológico. Samsung y SK Hynix siguen siendo empresas clave. Pero después de una subida tan vertical, el mercado ha recordado algo muy básico: incluso las mejores historias necesitan respirar. Y cuando respiran después de meses de euforia, a veces no suena como una pausa. Suena como un golpe.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.