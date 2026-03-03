La bolsa hoy: El KOSPI coreano se hunde más de un 7%

El índice MSCI Asia Pacific cae un 2,8%, marcando la mayor bajada en dos días desde abril. El KOSPI baja un 7,24% en la reapertura de los mercados tras el festivo de ayer. Pese a ello, el selectivo coreano se comporta como uno de los índices con mejor rendimiento a nivel mundial en este 2026.

Por su parte, los futuros de los índices bursátiles en EE. UU. y Europa caen alrededor de un 1%, lo que apunta a una posible continuación de la corrección.

La escalada entre Irán, EE. UU. e Israel impulsa el precio del petróleo al alza: Los inversores se centran en los riesgos para el suministro, especialmente después de que Irán cerrara el Estrecho de Ormuz, una ruta crítica para el tránsito mundial de petróleo. Los precios del petróleo vuelven a superar los 80 dólares tras el incremento del 7% en el día de ayer.

En paralelo, la creciente aversión al riesgo y las tensiones geopolíticas impulsan la subida del dólar estadounidense.

Otros mercados

El aumento de los precios del petróleo reaviva la preocupación por la inflación, eleva las expectativas sobre los tipos y afecta a los mercados globales de renta fija. La venta de deuda pública va desde Sídney hasta Tokio, con los inversores liquidando bonos soberanos ante el temor de que un conflicto prolongado en Oriente Medio mantenga la presión inflacionaria.

Los bonos gubernamentales de EE. UU., Japón, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur registran pérdidas esta semana mientras los mercados vuelven a descontar el riesgo de que el aumento de los costes energéticos pueda minar las perspectivas de los bonos globales, que habían registrado su mejor comienzo de año desde la pandemia.

Trump afirmó que el mayor ataque estadounidense podría estar aún por venir, no descartó una operación terrestre y enfatizó que, con las capacidades militares y la fortaleza industrial actuales, EE. UU. podría sostener una guerra prolongada y, en última instancia, victoriosa.