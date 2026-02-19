La bolsa hoy: El Nikkei 225 supera los 57.500 puntos

La sesión en la región Asia-Pacífico se desarrolla con un clima de calma. Las variaciones en la mayoría de los índices se limitan a +/- 0,50 %. El Nikkei 225 sube un 0,71 % mientras que el S&P/ASX 200 repunta un 0,88%.

Dos tercios de las empresas japonesas han expresado su preocupación por la disciplina fiscal bajo el mandato de la primera ministra Takaichi. Las suspensiones de impuestos propuestas y los planes de gasto han desestabilizado el mercado de bonos e impulsado los rendimientos al alza. Las empresas temen la depreciación del yen y el aumento de los costes de financiación.

El dólar australiano es una de las divisas más fuertes del G10 y se fortalece tras los sólidos datos del mercado laboral, que aumentaron las expectativas de una posible subida de tipos del RBA en marzo. El par AUD/USD subió un 0,25 %, hasta 0,7070, antes de recuperarse parcialmente.

Informes económicos

El empleo aumentó en 17.800 personas en enero, lo que no es un resultado especialmente positivo. Sin embargo, la tasa de desempleo se mantuvo en el 4,1 %, por debajo de las expectativas, y las horas trabajadas aumentaron un 0,6 %.

El desempleo ha disminuido por cuarto mes consecutivo; un patrón similar se observó por última vez antes del ciclo de ajuste de 2022.

Los pedidos básicos de maquinaria de Japón aumentaron un 19,1 % intermensual y un 16,8 % interanual, superando significativamente las previsiones. Este repunte se produjo tras fuertes caídas en noviembre, lo que sugiere que la debilidad previa fue temporal. El impulso de la inversión respalda las expectativas de una expansión económica continua.

Unos datos de inversión más sólidos refuerzan la narrativa de crecimiento y respaldan la renta variable japonesa. La entrada de capital extranjero en las acciones japonesas se ha acelerado recientemente.

Las actas de la Fed de enero eliminaron la referencia explícita a alcanzar el objetivo de inflación del 2% para 2028. El equipo analítico de la Fed ahora evalúa la inflación como ligeramente superior a la de las proyecciones de diciembre. Esta omisión indica una mayor incertidumbre sobre el último tramo en la lucha contra la inflación. Los mercados podrían interpretar esto como un refuerzo de un escenario de tipos de interés más altos durante más tiempo.

Las actas de la Fed confirman que Jerome Powell seguirá siendo presidente hasta que se apruebe formalmente a su sucesor. El proceso de confirmación de Kevin Warsh podría retrasarse por motivos políticos en el Senado.

El ejército estadounidense se estaría preparado para posibles ataques contra Irán, aunque aún no se ha tomado una decisión definitiva.