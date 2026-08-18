El gigante estadounidense Nvidia se ha comprometido a invertir hasta 105.000 millones de dólares para construir un campus de centros de datos de 8 GW en Ohio, que será arrendado a OpenAI, mientras que Microsoft y Salesforce están estudiando la adquisición de la plataforma Darwinbox de cara a su salida a bolsa.

Los ingresos recurrentes anualizados (ARR) de Anthropic superaron los 65.000 millones de dólares a finales de julio, lo que supone un incremento de más de siete veces desde finales del año pasado y alimenta el optimismo de cara a su prevista salida a bolsa.

Los índices asiáticos registran fuertes descensos: el Nikkei 225 cae un 2,4 % (con fuertes ventas en Kioxia y Murata), el KOSPI surcoreano baja un 1,75 % y las empresas tecnológicas chinas, entre ellas JD.com y Meituan, también sufren ventas.

Wall Street terminó la sesión bajo presión vendedora: el S&P 500 cayó hasta los 7.742 puntos (-0,3 %), el Nasdaq 100 hasta los 29.898 puntos (-0,6 %) y las acciones de Microsoft perdieron más de un 3 %, hasta los 480 dólares.

El índice CAC 40 registró una caída del 0,66 % debido al aumento de las posiciones cortas sobre los bonos del Estado francés (OAT), provocado por una disputa política en torno a los presupuestos de 2027.

Macroeconomía: Goldman Sachs descarta una subida de tipos por parte de la FED

Los mercados mundiales de bonos están experimentando fuertes ventas: la rentabilidad de los bonos estadounidenses a 30 años alcanzó el 5,3 % (el nivel más alto desde 2007), mientras que la rentabilidad de los bonos japoneses a 10 años subió hasta aproximadamente el 2,95 % (niveles no vistos en tres décadas).

A escala mundial, estamos observando un claro descenso de las tenencias de bonos del Tesoro estadounidense. En junio, estas se redujeron hasta los 9,299 billones de dólares, impulsadas por las reducciones de cartera de inversores de Japón, Reino Unido y China.

Goldman Sachs considera muy improbable una subida de tipos por parte de la Fed debido a los datos de inflación moderados, aunque los mercados temen una presión sobre los costes procedente de las materias primas de cara al simposio de Jackson Hole.

Las autoridades chinas presentaron un plan para estimular el consumo a nivel de los condados, mientras que el Banco Popular de China (PBoC) está considerando un recorte del tipo LPR y trasladar su principal herramienta de liquidez hacia operaciones de recompra inversa a un día.

Materias primas: el precio del barril de Brent vuelve a subir

El precio del barril de Brent se está acelerando y ha superado los 91 dólares por barril, mientras que el WTI se mantiene por encima de los 84 dólares tras un ataque contra un buque mercante en el estrecho de Ormuz y la expiración de un memorando de 60 días entre Estados Unidos e Irán, que en la práctica ya había quedado sin efecto. No obstante, en este momento no parece probable que Estados Unidos opte por intensificar sus ataques.

Aunque no se están celebrando negociaciones oficiales, sí existen contactos a través de intermediarios. Surgieron rumores de que Irán controlaría los buques que entraran en el estrecho de Ormuz y Omán los que salieran, con participación estadounidense. Según las informaciones, Irán habría rechazado esta propuesta.

El crack spread del diésel estadounidense alcanzó un récord de 102,20 dólares por barril debido a las tensiones geopolíticas y al pico de demanda en los sectores agrícola y marítimo.

El oro retrocede hasta los 4.395 dólares por onza pese a que la demanda de los bancos centrales alcanzó casi 300 toneladas en el segundo trimestre. Wells Fargo mantiene un objetivo de entre 4.900 y 5.100 dólares para 2026.

El cobre está lidiando con una crisis de oferta y con un fuerte aumento de los diferenciales en el LME, mientras que BHP anunció que el metal ha superado al mineral de hierro como principal motor de beneficios de la compañía.

Los mercados de materias primas agrícolas registran fuertes avances: el cacao subió un 5,09 % (+9,94 % semanal) y el zumo de naranja ganó un 3,18 %.

Divisas: el USD/JPY se mantiene cerca de mínimos

El Banco de la Reserva de la India (RBI) llevó a cabo una intervención en el mercado de divisas, vendiendo dólares para aliviar la presión sobre la rupia (USD/INR cerca de máximos), provocada por las salidas de capital y los elevados precios del petróleo.

El USD/JPY oscila alrededor de 159,7 y se mantiene cerca de los mínimos de dos semanas del yen, a medida que se desvanece el efecto de las anteriores intervenciones conjuntas de Estados Unidos y Japón.

El dólar neozelandés (NZD/USD) cayó por debajo de 0,5900 tras unos datos chinos decepcionantes sobre las ventas minoristas y la producción industrial de julio.

Los análisis institucionales apuntan a una posible debilidad del dólar estadounidense a medio plazo frente al EUR y la GBP (Westpac), así como al atractivo de las posiciones de carry trade en EUR/AUD, con un objetivo de 1,53 (Morgan Stanley).

Criptomonedas: Bitcoin se consolida

Bitcoin se está consolidando por encima de los 64.000 dólares, mientras que Fundstrat prevé un aumento de la volatilidad de al menos un 30 % durante los próximos dos meses. El sector de las altcoins está experimentando ventas, lideradas por Gala (-15,53 %) y Filecoin (-7,76 %).

Geopolítica: aumenta el riesgo de escalada en Oriente Medio

Una explosión en un buque mercante en el estrecho de Ormuz (que dañó la sala de máquinas y causó una víctima mortal entre la tripulación) coincidió con la expiración de la tregua entre Estados Unidos e Irán y con las amenazas procedentes de Washington, elevando significativamente el riesgo de una escalada del conflicto.

Más de 180 drones fueron derribados sobre la región de Moscú durante un ataque masivo que afectó, entre otros objetivos, al centro logístico de la empresa Wildberries.