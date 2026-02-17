La bolsa hoy: El precio del oro cae hasta los 4.900 dólares

- Los futuros de los índices de Estados Unidos corrigen.
- El petróleo cae.
- El precio del oro se anota nuevas caídas.
- Los futuros de los índices de Estados Unidos corrigen.
- El petróleo cae.
- El precio del oro se anota nuevas caídas.
Los futuros de los índices estadounidenses corrigen debido a la preocupación por los posibles cambios que la inteligencia artificial podría traer a sectores específicos. Los índices Nasdaq 100, S&P 500 y Russell 2000 bajan aproximadamente un 0,45%, mientras que el Dow Jones se muestra ligeramente más resistente (-0,35%).
El crudo Brent y el WTI corrigen un 0,85% antes de las próximas conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Ginebra. Donald Trump comentó que los iraníes son "malos negociadores", pero que desean un acuerdo. Se espera que el presidente estadounidense participe indirectamente en las negociaciones.
Índices asiáticos
Las actas del Banco de la Reserva de Australia indicaron que la inflación es más fuerte y generalizada de lo previsto inicialmente, con una fuerte demanda y un mercado laboral ajustado que aumentan la presión sobre los precios. Los tipos de interés relativamente altos ya no son restrictivos, y podrían ser necesarias nuevas subidas para que la inflación vuelva al objetivo. El RBA elevó recientemente los tipos del 3,6% al 3,85%.
La volatilidad en Asia-Pacífico se mantiene limitada debido a la falta de actividad comercial en China (Año Nuevo Lunar). El mercado japonés fluctúa a la baja tras los decepcionantes datos del PIB con el Nikkei 225 bajando un 0,47%, mientras que el australiano S&P/ASX 200 sube un 0,24% tras los sólidos resultados del gigante de las materias primas BHP. El mercado surcoreano baja un 0,28%, mientras que el indio sube un 0,2%.
El oro vuelve a caer
En divisas, el yen japonés lidera las subidas frente a las divisas del G10 tras una exitosa subasta de bonos japoneses a pesar del débil PIB. Por lo demás, la volatilidad de las principales divisas se mantiene moderada, en rangos de aproximadamente ±0,1%. El EUR/USD cotiza plano cerca de 1,184.
El oro se encuentra bajo presión de venta, cayendo hasta los 4.900 dólares mientras que la plata desciende un 2,9% hasta los 74,3 dólares
Congreso de Perú destituye al presidente José Jerí
Actas de la Fed: tono cauteloso y ligeramente agresivo, pero el EUR - USD repunta
Resumen diario: Wall Street y el petróleo avanzan
Dólar Hoy Colombia: inflación proyectada en 6.33% presiona al peso colombiano
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "