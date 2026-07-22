El índice Nasdaq 100 avanzó ayer un 1,3%, mientras que el Euro Stoxx 50 subió un 0,9%. Este movimiento se produjo en un contexto de aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, que impulsó el precio del crudo Brent de nuevo por encima de los 92 dólares por barril.

Renta variable: las empresas de IA repuntan

Las compañías vinculadas al conjunto del sector de la inteligencia artificial parecen estar recuperando el favor de los inversores, después de haber sido el principal motor del avance registrado ayer por los principales índices bursátiles. Entre las mayores subidas del martes destacaron Nebius, Sandisk, Micron, Teradyne y Seagate, todas ellas con ganancias superiores al 10%.

Fuente: XTB Research, 22.07.2026

La importante subida registrada hoy por el índice surcoreano KOSPI, que avanza un 2%, no resulta sorprendente, impulsada por el sólido comportamiento de Samsung (+2,8%) y SK Hynix (+2,4%).

La situación es menos favorable en el resto de mercados asiáticos, especialmente en el Hang Seng chino (-1%), donde destacan las caídas de grandes compañías como Tencent (-6,2%), Geely (-4%) y Xiaomi (-3,5%).

Los futuros del S&P 500 también cotizan en negativo. No obstante, los descensos son moderados (-0,2%) y la atención de los inversores se centra no solo en las cuestiones geopolíticas, que siguen presionando al alza los precios del petróleo y del gas natural licuado (GNL), sino también en la temporada de resultados empresariales. Hoy se esperan las cuentas trimestrales de compañías como Tesla, Google, AT&T, IBM y ServiceNow.

Geopolítica: continúa la tensión en Oriente Medio

Desde comienzos de la semana, las fuerzas estadounidenses han continuado sus ataques nocturnos sobre territorio iraní, encadenando ya once noches consecutivas de bombardeos. Entre los objetivos figuran centros de mando iraníes, bases de misiles, hangares de aeronaves y depósitos de drones. Los ataques han afectado a varias ciudades, entre ellas Bushehr, Tabriz y Bandar Abbas. Las autoridades iraníes, por su parte, han respondido con ataques contra objetivos en Kuwait, Jordania, Siria y Baréin.

La tensión aumentó de forma significativa tras la muerte de al menos tres soldados estadounidenses como consecuencia de ataques iraníes en Jordania e Irak durante el pasado fin de semana. El presidente Donald Trump anunció una respuesta contundente y amenazó con ampliar los ataques a infraestructuras civiles y energéticas si Irán no accede a negociar.

Los mediadores (Catar, Egipto y Pakistán) tenían previsto presentar ayer a ambas partes una propuesta para un alto el fuego de diez días, que supondría, en cierta medida, volver a la situación posterior a la firma del memorando de 60 días. A pesar de que continúan las hostilidades, tanto las autoridades de Teherán como la Administración Trump han manifestado su disposición a retomar las conversaciones.

Materias primas energéticas: el petróleo supera los 90 dólares

La continuidad de los bombardeos y la ausencia de señales claras de un acuerdo entre las partes siguen impulsando al alza los precios de las principales materias primas energéticas.

Actualmente, el barril de Brent cotiza en torno a los 92 dólares y el WTI alrededor de los 85 dólares, lo que supone avances del 8% y del 6%, respectivamente, en comparación con los niveles registrados hace una semana.

El gas natural negociado en el mercado holandés TTF también se encarece y alcanza los 60 dólares por MWh, con una subida semanal del 11%.

Metales preciosos: el oro y la plata suben

A pesar de la ausencia de referencias macroeconómicas de primer nivel y de reuniones de los principales bancos centrales, las rentabilidades de los bonos a diez años continúan aumentando en varias economías desarrolladas, entre ellas Alemania y Japón. Al mismo tiempo, los precios de los metales preciosos siguen avanzando, consolidándose como una alternativa a la renta fija para parte de los inversores.

En nuestra opinión, este comportamiento refleja un mayor sentimiento de aversión al riesgo (risk-off) ante unas tensiones geopolíticas que no remiten y el resurgimiento de las preocupaciones sobre el mercado energético, al tiempo que pone de manifiesto el importante papel que desempeñó el renovado optimismo en torno al sector de la inteligencia artificial en las subidas bursátiles registradas ayer.

La onza troy de oro cotiza en torno a los 4.135 dólares (+0,95%), mientras que la plata se sitúa en 59,8 dólares (+0,8%).

Datos macroeconómicos y política monetaria

Hungría

Ayer la atención se dirigió, de forma poco habitual, hacia Hungría. El Banco Nacional de Hungría (MNB) llevó a cabo su segunda bajada de tipos de interés desde el inicio de la guerra con Irán. La decisión responde a la desaceleración de la inflación, que ha descendido hasta el 1,7%, por debajo del objetivo del banco central (3% ± 1 punto porcentual).

A pesar de estos recortes, el tipo de interés de referencia en Hungría sigue situándose dos puntos porcentuales por encima del de Polonia, por lo que todavía existe margen para nuevas bajadas. Si el todavía sólido crecimiento salarial (7% en términos reales, es decir, descontando la inflación) no supone un obstáculo, esperamos que el banco central continúe relajando su política monetaria en las próximas reuniones.

Reino Unido

Hoy el foco se trasladó al Reino Unido, donde se conocieron los datos de inflación correspondientes a junio. La tasa general descendió más de lo previsto, hasta el 2,6%, debido principalmente al abaratamiento de los combustibles.

Sin embargo, para los inversores resulta más relevante que la inflación subyacente permaneciera sin cambios en el 2,6% y que la inflación del sector servicios apenas descendiera hasta el 3,6%, un nivel que sigue siendo una de las principales preocupaciones del Banco de Inglaterra.

Según las expectativas del mercado, los inversores descuentan dos subidas de tipos de interés en el Reino Unido antes de final de año, la primera de ellas posiblemente en septiembre. No obstante, parece poco probable que se produzca un incremento en la próxima reunión del 30 de julio.

Mercado Forex: el dólar avanza y el yen firma nuevo mínimo

Ante el aumento de las tensiones geopolíticas y el regreso del precio del Brent por encima de los 90 dólares por barril, el dólar y las divisas ligadas a las materias primas registran avances. Entre las monedas con mejor comportamiento destacan la corona noruega y el dólar australiano.

El yen, aunque se sitúa en una posición intermedia tras depreciarse alrededor de un 0,4% frente al dólar desde el comienzo de la semana, alcanzó ayer un nuevo mínimo cercano a los últimos 40 años, al situarse en 163,2 yenes por dólar.

A más largo plazo, este movimiento responde en gran medida al renovado interés por la estrategia de carry trade, que consiste en financiarse en una divisa con tipos de interés muy bajos —como el yen— para convertir esos fondos en otra moneda, como el dólar, e invertirlos en activos que ofrecen una rentabilidad superior.

En los últimos días, sin embargo, el factor dominante que condiciona el debilitamiento es la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán y el consiguiente aumento de los precios de las materias primas energéticas.

Casi el 90% de la demanda energética de Japón proviene de importaciones y, en condiciones normales, sus principales proveedores son países de Oriente Medio.

La prolongada ausencia de una desescalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán podría traducirse no solo en un aumento significativo de las presiones inflacionistas, sino también en problemas para garantizar la continuidad del suministro de las principales materias primas energéticas.

Criptomonedas: Bitcoin y Ethereum retroceden

El deterioro del sentimiento inversor también se deja notar en el mercado de las criptomonedas, aunque por el momento la magnitud de las caídas sigue siendo limitada.