- Los mercados esperan el informe del IPC de EE. UU
- Los futuros de los índices estadounidenses suben tras la jornada positiva en Asia.
- Los principales bancos estadounidenses publicarán sus resultados trimestrales antes de la apertura.
- Los mercados esperan el informe del IPC de EE. UU
- Los futuros de los índices estadounidenses suben tras la jornada positiva en Asia.
- Los principales bancos estadounidenses publicarán sus resultados trimestrales antes de la apertura.
Tras una sesión positiva en Asia, donde el Nikkei, el Hang Seng y el KOSPI avanzaron, los futuros de los índices europeos cotizan al alza, mientras que los futuros estadounidenses también apuntan a una apertura más sólida, con el Nasdaq 100 subiendo alrededor de un 0,7% y el S&P 500 un 0,5%.
Los eventos clave de hoy serán los informes de resultados de Morgan Stanley y Goldman Sachs, junto con la publicación de los últimos datos de inflación del IPC de EE. UU. Entre los datos macroeconómicos secundarios se incluyen el Índice de Optimismo de las Pequeñas Empresas de la NFIB y el informe de ADP sobre la creación semanal de empleo.
El oro y la plata registran modestas subidas de poco menos del 1%. Mientras tanto, el Índice del Dólar estadounidense retrocede ligeramente tras su reciente repunte, impulsado por los precios más altos del petróleo y las continuas tensiones geopolíticas en Oriente Medio.
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