⚡La bolsa hoy: Nvidia vuelve a sorprender con sus resultados

La semana sigue cargada de eventos y después de las cifras de Nvidia tenemos la reacción. Además, tenemos el evento de Jackson Hole.

Nvidia vuelve a batir expectativas

El gigante estadounidense Nvidia publicó excelentes resultados para el segundo trimestre del año fiscal 2027, superando las previsiones de los analistas en términos de ingresos y beneficios por acción. Tras la sesión bursátil, las acciones cayeron aproximadamente un 3%, pero posteriormente experimentaron un rápido repunte de más del 5% durante la noche, principalmente gracias a las excelentes previsiones para el próximo año.

La directora financiera de Nvidia, Colette Kress, anunció que la compañía espera un crecimiento de los ingresos en el año fiscal 2028 de aproximadamente el 70%, cifra que superó significativamente el consenso del mercado del 44%. Por su parte, el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, reveló que la demanda real está creciendo a un ritmo cercano al 100%, y que la única limitación para la compañía siguen siendo los cuellos de botella en el suministro de memoria, que podrían prolongarse hasta 2028. Además, la compañía finalizó la adquisición de la plataforma Hugging Face por 12.900 millones de dólares.

En China, la startup china Z.ai registró un aumento del 8% en sus cotizaciones tras presentar un nuevo modelo de inteligencia artificial que opera exclusivamente con circuitos integrados de fabricación china. Este paso es sumamente significativo en el contexto de la actual rivalidad tecnológica con Estados Unidos y la búsqueda de independencia de hardware por parte de China.

El gigante de la moda Shein planea debutar en la bolsa de Hong Kong, valorando su Oferta Pública Inicial en 26.500 millones de dólares estadounidenses.

Mientras, en Wall Street los futuros del S&P 500 se sitúan en 7716, con una subida del 0,08% (y una ganancia del 0,37% en la semana), mientras que los futuros del Nasdaq 100 se encuentran en 29.475, con una subida del 0,16% (y una ganancia del 0,35% en la semana), y Nvidia en 209,77, con una caída del 1,52% (y una pérdida del 2,26% en la semana). En Europa, el futuro del DAX sube un 0,2% antes de la apertura, mientras que el contrato del Eurostoxx 50 aumenta hasta un 0,46%.

¿Nuevas subidas de tipos en Japón?

El crecimiento de los beneficios del sector industrial chino se desaceleró drásticamente en julio, situándose en el 11,2% interanual, el nivel más bajo del año. En el conjunto de los primeros siete meses del año, el crecimiento de las ganancias ascendió al 17,6%, frente al 18,7% registrado en el primer semestre. Esta desaceleración plantea interrogantes sobre si la recuperación previa, impulsada por la demanda global de hardware de inteligencia artificial, está perdiendo impulso, lo que podría afectar negativamente la demanda de materias primas cíclicas.

El vicegobernador del Banco de Japón, Ryozo Himino, pronunció un discurso contundente, abogando por subidas oportunas de los tipos de interés para estabilizar la inflación en torno al objetivo del 2%. Señaló la debilidad del yen y el aumento de la demanda global de tecnologías de IA como los principales factores inflacionarios, que se traducen directamente en precios de exportación más elevados para los chips y equipos de fabricación de semiconductores japoneses. El Banco de Corea decidió subir el tipo de interés en 25 puntos básicos, hasta el 3,00%, lo que supone el segundo aumento consecutivo y el nivel más alto desde enero de 2025.

El gasto de los hogares australianos aumentó un 1,1% intermensual en julio, casi triplicando las previsiones de los economistas, que se situaban en el 0,4%. En comparación con el año anterior, este crecimiento se aceleró hasta el 7,0% desde el 6,1%, lo que, junto con los elevados datos de inflación del IPC publicados anteriormente, refuerza las expectativas del mercado de una subida de tipos por parte del Banco de la Reserva de Australia.

Los candidatos a la presidencia francesa presentaron a los líderes empresariales planes económicos radicalmente diferentes para el futuro del país. Estas visiones divergentes generan inquietud entre los inversores sobre la estabilidad fiscal y la salud financiera de la segunda economía más grande de la eurozona.

Los inversores de la región de Asia-Pacífico muestran gran cautela, a la espera del discurso que pronunciará el viernes el nuevo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh, durante el simposio anual en Jackson Hole.

El precio del oro vuelve a subir

Los mercados de materias primas reaccionaron con inquietud a los informes de la agencia británica UKMTO sobre un ataque a un petrolero kuwaití en el estrecho de Ormuz, presuntamente perpetrado por Irán. Si bien la información tuvo gran repercusión el jueves, la agencia aclaró que el incidente ocurrió el 25 de agosto, lo que contribuyó a calmar los ánimos y estabilizar los precios del petróleo en niveles relativamente bajos.

Las cotizaciones del trigo alcanzaron sus niveles más altos en tres años debido a los informes sobre una posible escalada de los ataques rusos contra Ucrania, lo que representa un riesgo directo de interrumpir las exportaciones mundiales de este producto.

El precio del oro volvió a situarse cerca de los 4.620 dólares por onza, impulsado por la preocupación ante la depreciación del dólar estadounidense y el rápido crecimiento de la deuda pública de Estados Unidos. Los analistas del banco UBS elevaron su previsión para el oro a 5.400 dólares por onza, citando la tendencia progresiva de desdolarización global. El oro se sitúa en 4.620, con una subida del 0,56% (y una subida del 0,37% en toda la semana), mientras que el petróleo crudo WTI se sitúa en 81,80, con una bajada del 0,09% (y una bajada del 5,59% en toda la semana), mientras que el cobre se sitúa en 14.217, con una bajada del 0,8% (y una subida del 0,27% en toda la semana), y el trigo se sitúa en 754,11, con una subida del 0,87% (y una subida del 8,37% en toda la semana).

El USD/JPY sube

El dólar australiano se mantiene fuerte debido a la entrada de capitales de fondos de cobertura que especulan con la ventaja del AUD sobre el dólar neozelandés, derivada de la política monetaria restrictiva del Banco de la Reserva de Australia (RBA) y las tensiones políticas en Nueva Zelanda.

La libra esterlina se consolida por debajo del nivel de 1,3600, manteniéndose cerca de sus mínimos semanales ante la expectativa de un tono restrictivo en el discurso de Kevin Warsh.

Los analistas del banco ING pronostican un mayor debilitamiento del dólar canadiense debido a la incertidumbre y el caos arancelario en Norteamérica, a pesar de la estabilización temporal de las cotizaciones de la divisa.

El GBP/USD se sitúa en 1,3587, con una pérdida del 0,01% (y una pérdida del 0,32% en toda la semana), mientras que el USD/JPY se sitúa en 159,35, con una subida del 0,06% (y una ganancia del 0,34% en toda la semana), mientras que el USD/CHF se sitúa en 0,8054, con una ganancia del 0,14% (y una subida del 0,62% en toda la semana), y el índice del dólar se sitúa en 99,08, con un repunte del 0,01% (y una subida del 0,41% en toda la semana).

El bitcoin se estabiliza por debajo de los 80.000 USD

El bitcoin muestra baja volatilidad, estabilizándose por encima del umbral clave de 78.600 USD, mientras la atención de los inversores se centra en el mercado tradicional antes del discurso del presidente de la Reserva Federal.

El proyecto VeChain registró un fuerte repunte, superior al 7%, liderando las subidas en el segmento de altcoins de menor capitalización y alcanzando al resto del mercado.

Bitcoin se sitúa en 78.601, con una pérdida del 0,03% (y una subida del 1,11% en la semana).

Putín se prepara para intensificar las operaciones militares

El presidente ruso, Vladimir Putin, se prepara para intensificar las operaciones militares tras concluir que las negociaciones de paz se encuentran estancadas. Además, se informó que un buque mercante cerca del puerto ucraniano de Izmail resultó dañado por fragmentos de un dron derribado, y la Unión Europea analiza la posibilidad de utilizar los beneficios de los activos rusos congelados para apoyar a Ucrania.

El gobierno israelí analizó la posibilidad de expulsar a diplomáticos británicos de las estructuras de un centro internacional destinado a apoyar la reconstrucción de la Franja de Gaza tras la guerra.

El ministro de Asuntos Exteriores chino se reunió con el embajador estadounidense en Pekín, declarando la necesidad de eliminar las barreras al diálogo y gestionar mejor las diferencias de opinión, al tiempo que señaló que las relaciones bilaterales aún presentan numerosos riesgos.

Pionyang, a través de la agencia oficial KCNA, condenó la decisión de Estados Unidos de aprobar la venta de armas a Corea del Sur, calificándola de amenaza directa a la seguridad en la región y anunciando una respuesta contundente ante las acciones hostiles.

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