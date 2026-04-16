La bolsa hoy: Oriente Medio abre una vía de desescalada y los mercados reaccionan con cautela

Irán propone una apertura parcial del Estrecho de Ormuz utilizando aguas territoriales de Omán. El petróleo crudo no reacciona a esta noticia y abre a los niveles de cierre de ayer. Esta propuesta está condicionada al progreso de las conversaciones con Estados Unidos. Ambas partes consideran extender el alto el fuego durante dos semanas más. El plazo del primer alto el fuego expira el próximo martes.

El crudo Brent cotiza ligeramente por debajo de los 95 dólares por barril, justo antes del vencimiento de los contratos de futuros. El crudo WTI, tras el vencimiento, cotiza a la baja, a 88 dólares por barril.

El oro se mantiene por encima de los 4.800 dólares por onza, pero no continúa el fuerte repunte de principios de semana, debido a la gran incertidumbre en los mercados.

El S&P 500 alcanzó los 7.020 puntos tras repuntar 8 décimas ayer. Una situación similar se observa en el Nasdaq 100, con el índice rozando máximos históricos.

El EUR/USD está rompiendo el nivel de 1,1800, pero las subidas del par están más ligadas a las expectativas de una desescalada en Oriente Medio que a las expectativas de subidas de tipos por parte del BCE.

Informes económicos

El PIB del Reino Unido en febrero creció más de lo esperado. Anualmente, se trata de un aumento del 1,0% interanual, mientras que mensualmente se observa un repunte del 0,5%. El GBP/USD está probando la zona del nivel de 1,3600.

Durante la sesión asiática, se conocieron datos mixtos de China. Los datos del PIB resultaron mejores de lo esperado, pero al mismo tiempo, se registraron datos débiles en cuanto a precios inmobiliarios y ventas minoristas.

El PIB del primer trimestre en China creció un 5,0% interanual, frente a las expectativas del 4,8% y el nivel del año anterior del 4,5%.

Las ventas minoristas crecieron solo un 1,7% interanual, frente a las expectativas del 2,3% y el nivel del año anterior del 2,8%. Por su parte, la producción industrial creció algo más de lo esperado, un 5,7% interanual, frente a las expectativas del 5,5%, lo que supone una desaceleración respecto al 6,3% del año anterior.

Müller, del BCE, indica que no se descarta una modificación de los tipos de interés durante la reunión de abril, aunque la mayoría de los miembros del banco apuntan a mantenerlos. Hasta hace poco, el mercado daba por hecho una subida de tipos a mediados de año.

El conflicto interno en la Reserva Federal continúa. Las audiencias de Warsh podrían comenzar la próxima semana, mientras que Trump sigue amenazando con destituir a Powell si no renuncia a su cargo de gobernador.

Otros mercados

El Bitcoin cotizó ayer en su máximo de los últimos 2 meses, superando los 75.000 dólares. TSMC reporta resultados récord en el primer trimestre de 2026, con un crecimiento del beneficio neto del 58% interanual, alcanzando los 18.100 millones de dólares. El margen bruto de la compañía se situó en el 66,2%. Las ventas netas ascendieron a casi 36.000 millones de dólares, lo que representa un incremento interanual del 40%.

Hoy, al cierre de la sesión bursátil de Wall Street, Netflix presentará sus resultados.