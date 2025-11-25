La confianza del consumidor y el índice Richmond Fed caen mucho más de lo esperado 📌

- Los inversores interpretan estas cifras débiles como señal de una probabilidad casi del 100% de un recorte de tasas por la Fed en diciembre
- Los datos evidencian que la economía estadounidense se está desacelerando, y el índice CB lo confirma claramente
- Los datos evidencian que la economía estadounidense se está desacelerando, y el índice CB lo confirma claramente
Confianza del consumidor CB (EE. UU.):
-
Actual: 88,7
-
Previsión: 93,3
-
Anterior: 94,6 (revisado a 95,5)
Índice Richmond Fed:
-
–15 vs –5 esperado y –4 previo
Índice de ventas pendientes de viviendas (Pending Homes Index):
-
Actual: 76,3 (Previo: 74,8; Revisado: 71,8)
Ventas pendientes de viviendas MoM:
-
Actual: 1,9%
-
Previsión: 0,2%
-
Previo: 0,0% (revisado a –0,1%)
Inventarios empresariales MoM:
-
Actual: 0%
-
Previsión: 0%
-
Previo: 0,2%
La reacción del Dow Jones a los datos es mixta: por un lado, los inversores interpretan estas cifras débiles como señal de una probabilidad casi del 100% de un recorte de tasas por la Fed en diciembre; por otro lado, los datos evidencian que la economía estadounidense se está desacelerando, y el índice CB lo confirma claramente.
Fuente: xStation5
