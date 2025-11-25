Leer más
12:22 · 25 de noviembre de 2025

La confianza del consumidor y el índice Richmond Fed caen mucho más de lo esperado 📌

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • Los inversores interpretan estas cifras débiles como señal de una probabilidad casi del 100% de un recorte de tasas por la Fed en diciembre
  • Los datos evidencian que la economía estadounidense se está desacelerando, y el índice CB lo confirma claramente

Confianza del consumidor CB (EE. UU.):

  • Actual: 88,7

  • Previsión: 93,3

  • Anterior: 94,6 (revisado a 95,5)

Índice Richmond Fed:

  • –15 vs –5 esperado y –4 previo

Índice de ventas pendientes de viviendas (Pending Homes Index):

  • Actual: 76,3 (Previo: 74,8; Revisado: 71,8)

Ventas pendientes de viviendas MoM:

  • Actual: 1,9%

  • Previsión: 0,2%

  • Previo: 0,0% (revisado a –0,1%)

Inventarios empresariales MoM:

  • Actual: 0%

  • Previsión: 0%

  • Previo: 0,2%

La reacción del Dow Jones a los datos es mixta: por un lado, los inversores interpretan estas cifras débiles como señal de una probabilidad casi del 100% de un recorte de tasas por la Fed en diciembre; por otro lado, los datos evidencian que la economía estadounidense se está desacelerando, y el índice CB lo confirma claramente.

 

Fuente: xStation5
 

28 de noviembre de 2025, 16:30

Wall Street cierra noviembre con alzas y energía acompaña el repunte
28 de noviembre de 2025, 15:23

La plata marca nuevos máximos históricos
28 de noviembre de 2025, 15:18

China sacude el mercado global: el nuevo futuro de platino impulsa precios y dispara a las mineras
28 de noviembre de 2025, 14:55

Intel sube por rumores de chips para Apple

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo