La inflación en Alemania se ajusta a las expectativas

03:23 13 de agosto de 2025

En términos interanuales, la inflación en Alemania para julio se mantiene en el 2%, en línea con las expectativas.

La tasa mensual es del 0,3%, también en línea con las expectativas.

El par EUR/USD se aprecia ligeramente tras esta lectura, pero esto no parece cambiar el posible espectro de decisiones del BCE sobre política monetaria.

Fuente: xStation5

