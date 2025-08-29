La inflación en Alemania supera las previsiones 📈 – El EUR/USD se mantiene estable

Alemania – Datos de inflación correspondientes a agosto:
-
IPC (Índice de Precios al Consumidor):
-
Mensual (MoM): 0,1% real vs. 0,0% previsto | Anterior: 0,3%
-
Interanual (YoY): 2,2% real vs. 2,1% previsto | Anterior: 2,0%
-
-
IAPC (Índice Armonizado de Precios al Consumidor):
-
Mensual (MoM): 0,1% real vs. 0,0% previsto | Anterior: 0,4%
-
Interanual (YoY): 2,1% real vs. 2,0% previsto | Anterior: 1,8%
-
Fuente: xStation5
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil
__________
📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí:
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "