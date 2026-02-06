La plata se dispara 5%

La plata subió más de un 5% hoy, mientras que el oro se recuperó aproximadamente un 2,5%, hasta alcanzar casi los 4.900 dólares por onza, gracias a la mejora del sentimiento global sobre el riesgo. La plata ha rebotado desde alrededor de 64 dólares por onza hasta más de 74 dólares, y en este momento, el movimiento parece estar impulsado más por factores técnicos que por los fundamentales. Datos de Reuters muestran que los analistas han elevado su pronóstico promedio del precio de la plata para 2026 a 79,50 dólares por onza.

Ayer, la plata se desplomó aproximadamente un 12% , y CME, la bolsa de futuros de metales de EE.UU. (COMEX), aumentó los requisitos de margen para los futuros de plata del 15% al ​​18% . Esto elevó directamente el coste de mantener posiciones y obligó a algunos inversores a cerrar operaciones. JPMorgan advirtió que las elevadas valoraciones de la plata hacen que el mercado sea particularmente vulnerable a fuertes liquidaciones durante períodos de aversión al riesgo.

Mientras tanto, los analistas de Julius Baer han señalado una menor demanda industrial, incluyendo la de los fabricantes de paneles solares, y una menor demanda de joyería, lo que podría limitar el margen para un repunte sostenido. CME también ha anunciado el lanzamiento previsto de nuevos futuros de plata de 100 onzas el 9 de febrero (pendiente de aprobación regulatoria), lo que podría aumentar la actividad del mercado, pero también podría elevar la volatilidad a corto plazo.

Gráficos de Plata y Oro (D1)

Fuente: xStation5



Fuente: xStation5

La última vez que la plata experimentó un movimiento de esta magnitud fue en marzo de 2020, durante la crisis de la COVID-19. Todo indica que es probable que la volatilidad se mantenga elevada a corto plazo.

Fuente: Bloomberg Finance L.P. XTB Research

Actualmente, la plata y el oro se mueven prácticamente al unísono, con una correlación en niveles históricamente altos.

Fuente: Bloomberg Finance L.P. XTB Research