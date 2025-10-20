La temporada de resultados del tercer trimestre ya está en marcha. ¿Qué observar esta semana❓

La temporada de resultados del tercer trimestre entra en una fase crucial.
La temporada de resultados del tercer trimestre entra en una fase crucial.
Se avecina una serie de resultados trimestrales clave de compañías que representan diversos sectores fundamentales para la economía.
Entre ellas se encuentran:
-
Lockheed Martin
-
Coca-Cola
-
Philip Morris International
-
Netflix
-
SAP
-
Tesla
-
Intel
La reestructuración de Intel está mostrando resultados.
