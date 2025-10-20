Leer más
11:28 · 20 de octubre de 2025

La temporada de resultados del tercer trimestre ya está en marcha. ¿Qué observar esta semana❓

Conclusiones clave

La temporada de resultados del tercer trimestre entra en una fase crucial.

Lockheed Martin
Acciones
LMT.US, Lockheed Martin Corp
-
-
Coca-Cola
Acciones
KO.US, Coca-Cola Co
-
-
Philip Morris
Acciones
PM.US, Philip Morris International Inc
-
-
Netflix
Acciones
NFLX.US, Netflix Inc
-
-
Intuitive
Acciones
ISRG.US, Intuitive Surgical Inc
-
-
Tesla
Acciones
TSLA.US, Tesla Inc
-
-
Intel
Acciones
INTC.US, Intel Corp
-
-
Se avecina una serie de resultados trimestrales clave de compañías que representan diversos sectores fundamentales para la economía.
Entre ellas se encuentran:

  • Lockheed Martin

  • Coca-Cola

  • Philip Morris International

  • Netflix

  • SAP

  • Tesla

  • Intel

