Las acciones de ASML están subiendo un 3,5% en el premercado tras superar las expectativas de analistas con sus resultados. El entusiasmo en el valor se debe principalmente a los pedidos de 5.400 millones de euros, superiores a los 4.900 millones previstos, lo que confirma una fuerte demanda de inversión en infraestructura de inteligencia artificial. La empresa neerlandesa, única productora de máquinas de litografía EUV necesarias para los chips de IA más avanzados, es una de las mayores beneficiarias del auge inversor del sector.

Cotización de las acciones de ASML

Fuente : Plataforma de XTB

El director ejecutivo de ASML, Christophe Fouquet, destacó el continuo impulso positivo en las inversiones en IA, que se extiende a un número cada vez mayor de clientes. La compañía planea aumentar sus ingresos anuales hasta los 60.000 millones de euros para 2030, frente a los 28.300 millones de euros de 2024, y duplicar su plantilla cerca de su sede en Veldhoven.

En cuanto al riesgo, ASML se enfrenta principalmente a desafíos geopolíticos, incluyendo restricciones a las ventas a China derivadas de las medidas estadounidenses dirigidas al sector chino de semiconductores. La compañía también se prepara para posibles interrupciones del suministro debido a las recientes restricciones de China a la exportación de tierras raras. Considerando la creciente exposición de ASML a China, las posibles limitaciones al desarrollo de la IA debido a las tensiones comerciales y tecnológicas podrían afectar el crecimiento previsto de los ingresos de la compañía. En lo que llevamos de año, las acciones de ASML acumulan una subida de más del 20%.

Resultados del tercer trimestre de ASML

Nuevos pedidos: 5.400 millones de euros (↓2,6 % intertrimestral), por encima de lo previsto (4.890 millones de euros).

Ventas netas: 7.520 millones de euros (↓2,3 % intertrimestral), por debajo de lo previsto (7.710 millones de euros).

Ventas de sistemas: 5.550 millones de euros (↓6,3 % intertrimestral), ligeramente por debajo de lo previsto (5.660 millones de euros).

Total de sistemas vendidos: 72 (98,5 % por debajo de lo previsto); la mayoría de las unidades: ArFi (38).

Participación de China en las ventas de sistemas: 42 %, frente al 27 % del segundo trimestre.

Ventas de servicios y operaciones de campo: 1.960 millones de euros, en línea con lo previsto (2.000 millones de euros).

Margen bruto: 51,6 %, ligeramente por encima de lo previsto (51,4 %).

Gastos de I+D: 1.110 millones de euros, por debajo de lo previsto (1.200 millones de euros).

Beneficio operativo: 2.470 millones de euros, superior a lo previsto (2.430 millones de euros).

Margen operativo: 32,8 %, superior a lo previsto (31,3 %).

Beneficio neto: 2.130 millones de euros (↓7,2 % intertrimestral), ligeramente superior a lo previsto (2.070 millones de euros).

Efectivo y equivalentes: 5.130 millones de euros (↓29 % intertrimestral), inferior a lo previsto (5.910 millones de euros).

Dividendo a cuenta: 1,60 € por acción.

Perspectivas para el último trimestre del año en ASML