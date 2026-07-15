BlackRock (BLK.US), la mayor gestora de activos del mundo, presentó unos resultados del segundo trimestre que refuerzan su papel central en el sistema financiero global. A pesar de que las expectativas del mercado ya eran elevadas, la compañía volvió a superar las previsiones de Wall Street, lo que impulsó sus acciones cerca de un 5% en la negociación previa a la apertura de la bolsa.

Resultados de BlackRock del segundo trimestre

Beneficio por acción (BPA) ajustado: 13,91 dólares (frente a los 12,66 dólares esperados).

Ingresos: 7.080 millones de dólares (frente a los 6.820 millones esperados).

Ingresos por comisiones de gestión y préstamo de valores: 5.730 millones de dólares (frente a los 5.600 millones esperados).

Activos bajo gestión (AUM): 15,34 billones de dólares (frente a los 15,19 billones esperados).

Entradas netas de capital a largo plazo: 199.130 millones de dólares.

Entradas netas totales: 191.700 millones de dólares (frente a los 175.920 millones esperados).

BlackRock cerró el trimestre con un récord de 15,3 billones de dólares en activos bajo gestión. Este hito estuvo respaldado por 868.000 millones de dólares en entradas netas de capital y un crecimiento orgánico del 10% en los ingresos por comisiones de gestión.

Los ingresos totales aumentaron un 31% interanual, impulsados por la fuerte demanda de fondos cotizados (ETF), estrategias de inversión de gestión activa y servicios tecnológicos. Al mismo tiempo, el margen operativo ajustado se amplió hasta el 45,9%, mientras que el beneficio por acción diluido creció un 20% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que pone de manifiesto la elevada rentabilidad del grupo.

iShares supera los 6 billones de dólares en activos

La plataforma iShares de BlackRock captó 192.000 millones de dólares en entradas netas durante el segundo trimestre de 2026, lo que se tradujo en un crecimiento orgánico del 8% en los ingresos por comisiones de gestión. El volumen de nuevo capital confirma que la compañía sigue beneficiándose tanto del crecimiento continuado de la inversión pasiva como del aumento de la demanda de estrategias de inversión más sofisticadas.

Los activos gestionados a través de iShares superaron los 6 billones de dólares, prácticamente el doble que hace tres años. Este dato es especialmente relevante para BlackRock, ya que iShares continúa siendo una de las principales fuentes de ingresos recurrentes y escalables por comisiones.

La compañía también registró 53.000 millones de dólares en entradas netas hacia sus estrategias de gestión activa. Dentro de la renta variable, las estrategias sistemáticas basadas en modelos cuantitativos y análisis de datos fueron el principal motor de crecimiento, mientras que las estrategias alternativas líquidas atrajeron una cifra récord de 7.000 millones de dólares en entradas netas.

El beneficio neto de BlackRock aumentó un 20% interanual, hasta 1.900 millones de dólares, mientras que el beneficio operativo también avanzó un 20%, hasta aproximadamente 1.900 millones de dólares. La reacción positiva de Wall Street refleja no solo unos ingresos y beneficios superiores a lo esperado, sino también la amplitud de las entradas de capital, repartidas entre ETF, estrategias de gestión activa, inversión sistemática y activos alternativos.

Cotización de las acciones de BlackRock

En los máximos de la sesión de hoy, las acciones de BlackRock cotizaron por encima de los 1.200 dólares. Este nivel continúa siendo la principal resistencia técnica para los compradores, mientras que la media móvil exponencial de 200 días, situada en torno a 1.050 dólares, y el rango comprendido entre 910 y 950 dólares constituyen zonas de soporte técnico potencialmente relevantes.